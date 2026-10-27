Guillermo Michel cuestionó la privatización de AySA: "fue mal vendida"

Por qué AySA fue mal vendida según Guillermo Michel

En recientes declaraciones radiales, el legislador planteó la necesidad de aplicar una visión estratégica sobre el rol del Estado en la economía. "No creo en el falso nacionalismo, creo en el capitalismo moderno e inteligente", sostuvo antes de disparar munición gruesa: "El concepto privatización es muy generoso: AySA fue mal vendida".