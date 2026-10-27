Guillermo Michel cuestionó la privatización de AySA: "Fue mal vendida"
El diputado del Frente Renovador, Guillermo Michel, criticó la transferencia de acciones de la empresa AySA y propuso un esquema similar al de YPF.
El diputado nacional Guillermo Michel alzó la voz contra el proceso de privatización de la empresa de agua y saneamiento AySA impulsado por el Gobierno nacional. El dirigente remarcó el carácter fundamental del servicio y lanzó duras críticas a los números finales de la operación financiera.
Por qué AySA fue mal vendida según Guillermo Michel
En recientes declaraciones radiales, el legislador planteó la necesidad de aplicar una visión estratégica sobre el rol del Estado en la economía. "No creo en el falso nacionalismo, creo en el capitalismo moderno e inteligente", sostuvo antes de disparar munición gruesa: "El concepto privatización es muy generoso: AySA fue mal vendida".
Para justificar su postura, el diputado desglosó los polémicos números de la transferencia accionaria:
- Según el último balance cerrado en el año 2025, la utilidad operativa de la empresa fue de aproximadamente 270 millones de dólares.
- El Estado vendió el 90% de las acciones en apenas 340 millones de dólares.
- "Es decir que con 1,3 años de utilidad ya pagás la empresa", argumentó matemáticamente el legislador.
- Advirtió que no están concesionando el servicio, sino que al transferir las acciones el grupo comprador puede usarlas como garantía para salir a buscar crédito internacional.
La alternativa de YPF y el riesgo para los usuarios
Como alternativa viable, el representante del Frente Renovador propuso aplicar el mismo esquema que funciona actualmente en YPF: mantener un 51% de las acciones en cabeza del Estado y dejar que el porcentaje restante cotice de manera transparente en la bolsa de valores.
Finalmente, Michel remarcó que el agua es un servicio esencial que alcanza a cerca de 4 millones de usuarios distribuidos entre la Capital Federal y 26 municipios bonaerenses, alertando sobre la desprotección del consumidor: "Cuando le corten el agua a un vecino de Virreyes, ¿va a mandar una carta documento a Holanda reclamando al fondo inversor?", concluyó.
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