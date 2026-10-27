Por qué AySA "fue mal vendida": las inconsistencias en la privatización del Gobierno
El Gobierno aceleró el proceso para entregar la empresa de Agua a amigos y por un monto irrisorio. Guillermo Michel dio detalles de la polémica operación.
El diputado nacional Guillermo Michel lanzó una dura advertencia sobre el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con denuncias de incosistencias y duras críticas a los números finales de la operación financiera, además de apuntar que se trata de un servicio fundamental.
El legislador entrerriano afirmó este martes que la compañía estatal fue "malvendida" por el Poder Ejecutivo, tras adjudicarse el 90% de las acciones en manos del Estado al consorcio privado integrado por Rowing, Arcos Saneamento, PHX Aqua y Transclor por un monto total de 340 millones de dólares.
De acuerdo con el análisis del ex titular de la Aduana, la cifra acordada en la transferencia de la firma representa una subvaluación escandalosa del patrimonio público si se coteja contra los propios números del balance oficial.
"Yo creo que el concepto privatización es muy generoso. AySA fue mal vendida. Cualquier empresa se valúa por sus utilidades futuras. Si mirás el último balance de AySA, que cerró en 2025, la utilidad operativa fue de aproximadamente 270 millones de dólares. Vendiste el 90% en 340 millones: con 1,3 años de utilidad el comprador ya paga la empresa", graficó Michel.
Inconsistencias financieras y transferencia de activos estratégicos
Michel profundizó su crítica al modelo de traspaso accionario elegido por el Gobierno, remarcando que se le garantizó al sector privado un retorno superior al 10% anual en dólares, al tiempo que se les transfirió la propiedad definitiva de los activos y no una mera concesión temporal del servicio.
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Financiamiento con recursos públicos: El dirigente remarcó que al entregar las acciones de la empresa, el consorcio adquirente queda facultado para utilizarlas como garantía en la búsqueda de crédito internacional. "Le das un activo a una empresa para que se dé vuelta y salga a pedir préstamos para pagar lo que la firma supuestamente vale. O sea, se paga sola", insistió.
Obras subvaluadas: Como ejemplo del desfasaje patrimonial, Michel citó la obra del Dique Luján en el municipio de Tigre, una infraestructura cotizada de forma individual en más de 1.000 millones de dólares, valor que supera ampliamente el monto fijado para la venta total de la compañía.
La alternativa del modelo YPF y el alerta por el servicio de agua
Frente al esquema de privatización total, el legislador respaldó la búsqueda de inversiones privadas pero bajo un formato de capital mixto con control estatal, tomando como referencia la estructura societaria de la petrolera YPF.
"Creo en el capitalismo moderno, pero para AySA teníamos otra salida: mantener el 51% en cabeza del Estado y el resto cotizando en bolsa. De esa manera captabas esos 340 millones de dólares de forma muy rápida pero mantenías el control estratégico para asegurar agua y cloacas a los vecinos", sostuvo.
Finalmente, Michel enfatizó el carácter insustituible del recurso hídrico y alertó sobre los riesgos de dejar el suministro bajo lógica exclusivamente financiera: "El agua en el mundo es un bien esencial. ¿Qué vamos a hacer ahora cuando le corten el suministro a un vecino de Virreyes? ¿Va a mandar una carta documento a Holanda para reclamarle al fondo inversor?", concluyó.
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