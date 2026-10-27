Por qué AySA "fue mal vendida": las inconsistencias en la privatización del Gobierno

Financiamiento con recursos públicos: El dirigente remarcó que al entregar las acciones de la empresa, el consorcio adquirente queda facultado para utilizarlas como garantía en la búsqueda de crédito internacional. "Le das un activo a una empresa para que se dé vuelta y salga a pedir préstamos para pagar lo que la firma supuestamente vale. O sea, se paga sola", insistió.

Obras subvaluadas: Como ejemplo del desfasaje patrimonial, Michel citó la obra del Dique Luján en el municipio de Tigre, una infraestructura cotizada de forma individual en más de 1.000 millones de dólares, valor que supera ampliamente el monto fijado para la venta total de la compañía.

La alternativa del modelo YPF y el alerta por el servicio de agua

Frente al esquema de privatización total, el legislador respaldó la búsqueda de inversiones privadas pero bajo un formato de capital mixto con control estatal, tomando como referencia la estructura societaria de la petrolera YPF.

"Creo en el capitalismo moderno, pero para AySA teníamos otra salida: mantener el 51% en cabeza del Estado y el resto cotizando en bolsa. De esa manera captabas esos 340 millones de dólares de forma muy rápida pero mantenías el control estratégico para asegurar agua y cloacas a los vecinos", sostuvo.

Finalmente, Michel enfatizó el carácter insustituible del recurso hídrico y alertó sobre los riesgos de dejar el suministro bajo lógica exclusivamente financiera: "El agua en el mundo es un bien esencial. ¿Qué vamos a hacer ahora cuando le corten el suministro a un vecino de Virreyes? ¿Va a mandar una carta documento a Holanda para reclamarle al fondo inversor?", concluyó.