Lula da Silva agradeció a Alberto Fernández "por el apoyo en el intenso camino de luchas"
El líder del Partido de los Trabajadores llamó a su "querido amigo" y expresidente a "seguir luchando por la integración".
La histórica victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil continúa generando repercusiones y gestos de camaradería con el arco político argentino. Este martes, el presidente electo de Brasil le envió un caluroso mensaje de agradecimiento al expresidente argentino Alberto Fernández, destacando la fraternidad compartida durante los momentos más complejos de sus trayectorias políticas.
Al igual que lo hizo en las últimas horas con Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) utilizó su cuenta oficial en la red social X para responder a las emotivas felicitaciones que el exmandatario argentino le había dedicado el domingo tras la confirmación de los cómputos oficiales.
El mensaje de Lula da Silva a Alberto Fernández
En su publicación, el mandatario brasileño puso en valor el acompañamiento de Fernández tanto en la función pública como en la esfera personal durante el proceso judicial que lo mantuvo privado de su libertad en Curitiba.
"Querido amigo, gracias por el apoyo y la fraternidad a lo largo de este intenso camino de luchas. Seguimos luchando por la integración de América Latina y el Caribe", manifestó Lula da Silva.
"De verte preso a verte libre": el sentido mensaje previo de Alberto Fernández
La respuesta del dirigente del PT llegó tras el extenso y emotivo posteo publicado por Alberto Fernández el domingo por la noche, en el que repasó los hitos de la relación bilateral y celebró la inédita consagración de Lula para un cuarto período de gobierno.
"Compartimos la tristeza de verte preso y la alegría de verte libre. Caminamos juntos cuando volviste a gobernar. Hoy Brasil te elige por cuarta vez y la Patria Grande festeja. Felicitaciones al presidente reelecto, querido Lula", había expresado el expresidente argentino apenas ratificado el triunfo del PT en las urnas.
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