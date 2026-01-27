El Gobierno eliminó la categorización de las películas por edad del público: "Veeduría Estatal"

"Si un productor dice que su película es para mayores de 17 (sería la categoría adulta) no hay revisión del Estado. Se usa esa calificación y ya. ¿Qué tiene que hacer el Estado si ya el productor acepta la calificación más restrictiva para su película? Es de sentido común. Sacamos al Estado del medio que nada tiene que hacer supervisando lo que vemos", sentenció.

El Decreto 50/2026 fue publicado este martes en el Boletín Oficial, pero la medida entrará en vigencia dentro de 60 días. A partir de ese momento, si la productora de una película dice que la cinta es apta para todo público habrá que creerle, aunque "a posteriori INCAA puede cambiarlo si ameritan condiciones".

incaa

Entre los motivos citados por el Ejecutivo para disolver la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas está el hecho de que sus parámetros "han quedado desactualizados frente a las transformaciones culturales, sociales y tecnológicas que impactan en la producción y el consumo de contenidos audiovisuales", y el hecho de que "las películas de origen estadounidense representaron el sesenta y cinco con ochenta y seis por ciento (65,86 %) del total de copias lanzadas al mercado argentino".

"En consecuencia, resulta conveniente admitir la validez de las calificaciones emitidas por organismos públicos o privados debidamente reconocidos en su país de origen, sin perjuicio de la facultad del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) de adecuarlas a los criterios nacionales cuando corresponda", se lee en el decreto, donde también consta que "corresponde asignarle al referido Instituto Nacional la competencia para modificar, de oficio, calificaciones de origen por razones de orden público".