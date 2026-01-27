Entidad criollista echó al Chaqueño Palavecino tras su foto con Javier Milei

Chaqueño Palavecino Imagen: Facebook oficial del Chaqueño Palavecino.

En el texto difundido por la Asociación, la conducción remarcó que históricamente mantuvieron una postura ligada a las expresiones populares y luchas sociales, y alejada de los espacios de poder. Esa afirmación fue utilizada para subrayar que, en su concepción, la cultura de raíz criolla debe pararse en un lugar autónomo frente a los gobiernos de turno, incluso cuando se trata de festivales masivos donde confluyen artistas, dirigentes y figuras de distintos ámbitos. El trasfondo del debate vuelve a girar en torno a una pregunta que atraviesa al mundo artístico desde hace décadas: si un referente popular puede mostrarse junto a líderes políticos sin que eso sea leído como una toma de posición.

“Nuestros valores históricos están del lado del pueblo, no del poder”, sostuvieron, dejando en claro que la imagen del artista junto al Presidente no fue interpretada como un gesto aislado, sino como una contradicción respecto del movimiento cultural que representan. Con esa frase, la entidad buscó marcar un límite simbólico que, entienden, no debería traspasarse si se pretende mantener coherencia con determinadas banderas culturales y sociales que consideran fundacionales dentro del folklore más arraigado a la tradición.