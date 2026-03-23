Con Javier Milei, el Estado abandona la búsqueda de los nietos robados durante la dictadura cívico militar

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Los organismos científicos y tecnológicos como el BNDG requieren no solo fondos para pagar los sueldos del personal que presta funciones en la institución, sino también presupuesto para insumos, gastos de funcionamiento, inversión en bienes de capital y gastos relativos a la prestación de servicios y el desarrollo de tareas institucionales.

El ajuste libertario fue muy rápido respecto del financiamiento de los gastos de funcionamiento (bienes de capital y de consumo), que caerán un 65,8% en tres años (53% solo en 2024). Por su parte, la masa salarial caerá un 46% desde 2023.

La decisión de pasar la motosierra a toda velocidad sobre este organismo clave para las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que el gobierno libertario busca vaciar a toda costa, también impacta en la dotación de personal del BNDG, que cayó continuamente hasta perder un 34% de sus trabajadores entre diciembre de 23 y mismo mes de 2025. El organismo es el tercero entre los más afectados por la pérdida de puestos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).

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