El Gobierno adelantó que "supervisará" el paro docente del lunes para garantizar el 75% de asistencia

El Gobierno también amenazó con sanciones a Ctera y docentes

El paro de Ctera es por 24 horas pero en la Ciudad incluirá también el martes siguiente.

En las horas previas, Capital Humano amenazaba con sanciones para Ctera y los docentes que cumplan con el paro al señalar que “se encuentra plenamente vigente” la reforma laboral que, en uno de sus aspectos clave, establece a la educación como “servicio esencial”.

Así lo recordaba el Ministerio, afirmando que "se encuentra plenamente vigente la Ley N°27.802 de Modernización Laboral, que establece a la educación como servicio esencial" y precisando que "el artículo 101 de la norma dispone la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las medidas de acción directa".

"Dicha norma asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles", agregaba el comunicado oficial.

Y adviertía que el incumplimiento de ese porcentaje de prestación del servicio por parte de los docentes y sus representantes sindicales “será sancionado por los medios legales aplicables", ratificando el “compromiso” de la cartera dirigida por Sandra Pettovello por “el cumplimiento de la legislación en vigor”.