El Gobierno adelantó que "supervisará" el paro docente del lunes para garantizar el 75% de asistencia
Amparándose en la reforma laboral, Capital Humano indicó que supervisará el cumplimiento de la “esencialidad” y adelantó que podría haber sanciones.
El Gobierno informó que llevará a cabo una “supervisión del cumplimiento de la Ley 27.802” en el marco del paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para el lunes próximo.
De acuerdo a lo comunicado por el Ministerio de Capital Humano, esa cartera realizará una “inspección muestral en escuelas de todo el país” con el objetivo de verificar que las entidades gremiales que convocan a la medida de fuerza respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo.
En efecto, según se establece en la citada norma de reforma laboral, la educación es calificada como un “servicio esencial” y por lo tanto se deben garantizar obligatoriamente una cobertura mínima del servicio habitual en las escuelas de todos los niveles.
Vale recordar, no obstante, que la Justicia Nacional del Trabajo dictó resoluciones previas (en causas iniciadas por gremios como la Unión Docentes Argentinos y la CGT) que ordenaron suspender provisionalmente los efectos de la esencialidad educativa. En mayo pasado, sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 dispuso la “plena vigencia” de la reforma laboral.
En ese marco, la cartera conducida por Sandra Pettovello exhortó a todos los agentes del sistema educativo a “priorizar el derecho a la educación de niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación para brindar previsibilidad a las familias argentinas”.
El Gobierno también amenazó con sanciones a Ctera y docentes
En las horas previas, Capital Humano amenazaba con sanciones para Ctera y los docentes que cumplan con el paro al señalar que “se encuentra plenamente vigente” la reforma laboral que, en uno de sus aspectos clave, establece a la educación como “servicio esencial”.
Así lo recordaba el Ministerio, afirmando que "se encuentra plenamente vigente la Ley N°27.802 de Modernización Laboral, que establece a la educación como servicio esencial" y precisando que "el artículo 101 de la norma dispone la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las medidas de acción directa".
"Dicha norma asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles", agregaba el comunicado oficial.
Y adviertía que el incumplimiento de ese porcentaje de prestación del servicio por parte de los docentes y sus representantes sindicales “será sancionado por los medios legales aplicables", ratificando el “compromiso” de la cartera dirigida por Sandra Pettovello por “el cumplimiento de la legislación en vigor”.
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