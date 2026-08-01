El análisis del Gobierno de Javier Milei tras la crisis migratoria en Ceuta: "Monitoreando"

Desde la Oficina del Presidente explicaron que el endurecimiento del régimen migratorio busca preservar la convivencia social, proteger los símbolos nacionales y fortalecer los controles sobre el ingreso de extranjeros. Sin embargo, un funcionario aclaró que esa decisión estuvo vinculada principalmente a la denominada "batalla cultural" y no a una preocupación específica por la inmigración.

Los antecedentes de la reforma migratoria

Aunque dentro del oficialismo aseguran que "al momento no se está hablando de eso", el Gobierno ya avanzó durante 2025 con una reforma de la Ley de Migraciones mediante el DNU 366/2025, que endureció los requisitos para la admisión y permanencia de ciudadanos extranjeros.

Entre las modificaciones incorporadas se encuentran mayores controles documentales, la obligación de presentar una declaración jurada al ingresar al país, nuevas condiciones para acceder a distintos tipos de residencia y sanciones más severas para quienes ingresen de manera irregular o utilicen documentación falsa.

A su vez, dentro de la plataforma electoral de La Libertad Avanza también figuran propuestas como prohibir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales, reforzar el control de las fronteras mediante tecnología de vigilancia y establecer la deportación inmediata de extranjeros que cometan delitos en territorio argentino.