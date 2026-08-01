El análisis del Gobierno de Javier Milei tras la crisis migratoria en Ceuta: "Monitoreando"
La situación que atraviesa España volvió a instalar el debate sobre el control de fronteras y generó repercusiones en la Casa Rosada.
La crisis migratoria desatada en Ceuta, luego del ingreso masivo de personas desde Marruecos, no solo provocó un fuerte impacto político dentro de la Unión Europea, sino que también comenzó a generar repercusiones en la Argentina. En las últimas horas trascendió que el Gobierno de Javier Milei sigue de cerca la evolución del conflicto y mantiene bajo análisis el escenario, aunque por el momento no hay definiciones sobre nuevas medidas.
El episodio también despertó reacciones en otros países. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó lo ocurrido como "una invasión" y sostuvo que "eso es lo que va a pasar en tres años si el bando equivocado llega al poder", en referencia a una eventual victoria del Partido Demócrata. En paralelo, distintos referentes libertarios argentinos vincularon la crisis con las políticas migratorias impulsadas por la Unión Europea.
Qué dijeron en el Gobierno
Según publicó Infobae, en la Casa Rosada reconocieron que Javier Milei sigue con atención la situación en Ceuta y no descartaron que, a futuro, puedan evaluarse nuevas modificaciones en la política migratoria argentina. Ante la consulta sobre esa posibilidad, una fuente del Poder Ejecutivo respondió: "Lo estamos monitoreando".
En los últimos días, Milei compartió en su cuenta de X distintas publicaciones de referentes libertarios sobre la situación. Entre ellas se destacó un extenso análisis del director ejecutivo de la Fundación Faro, Agustín Laje, quien responsabilizó a "los globalistas al frente de la Unión Europea", además de cuestionar a la "industria de las ONG", la "ideología multicultural" y el "wokismo", al que definió como un "complejo de culpa autoinducido" que, según su interpretación, favorece las políticas de fronteras abiertas.
Las versiones sobre posibles cambios surgieron pocos días después de que el Gobierno nacional oficializara un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia que habilita impedir el ingreso y expulsar del país a extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina o sus ciudadanos, además de quienes ultrajen símbolos patrios.
Desde la Oficina del Presidente explicaron que el endurecimiento del régimen migratorio busca preservar la convivencia social, proteger los símbolos nacionales y fortalecer los controles sobre el ingreso de extranjeros. Sin embargo, un funcionario aclaró que esa decisión estuvo vinculada principalmente a la denominada "batalla cultural" y no a una preocupación específica por la inmigración.
Los antecedentes de la reforma migratoria
Aunque dentro del oficialismo aseguran que "al momento no se está hablando de eso", el Gobierno ya avanzó durante 2025 con una reforma de la Ley de Migraciones mediante el DNU 366/2025, que endureció los requisitos para la admisión y permanencia de ciudadanos extranjeros.
Entre las modificaciones incorporadas se encuentran mayores controles documentales, la obligación de presentar una declaración jurada al ingresar al país, nuevas condiciones para acceder a distintos tipos de residencia y sanciones más severas para quienes ingresen de manera irregular o utilicen documentación falsa.
A su vez, dentro de la plataforma electoral de La Libertad Avanza también figuran propuestas como prohibir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales, reforzar el control de las fronteras mediante tecnología de vigilancia y establecer la deportación inmediata de extranjeros que cometan delitos en territorio argentino.
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