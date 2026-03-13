El nuevo video de Leila Gianni, en bikini y andando en kayak, que es viral

La legisladora de La Libertad Avanza (LLA), Leila Gianni, ha vuelto a posicionarse en el centro de la conversación digital tras la publicación de un video que no tardó en volverse viral en la red social X. En las imágenes, se ve a la funcionaria disfrutando de un paseo en una embarcación tipo kayak, luciendo un atuendo que captó la atención de miles de usuarios.