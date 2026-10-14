El oficialismo acordó con aliados la reforma de la Ley de Salud Mental y hay dictamen

El bloque oficialista en la Cámara de Senadores cerró un acuerdo clave con bancadas aliadas para avanzar con la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. El entendimiento fue anunciado por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en compañía de las senadoras Ivanna Arrascaeta y Nadia Márquez, titulares de las comisiones de Salud y Legislación General. Con este consenso asegurado, el oficialismo convocó al plenario para rubricar el dictamen de mayoría y llevar la iniciativa a votación en el recinto el próximo 22 de octubre.