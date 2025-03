El padre de Pablo Grillo desmintió a Manuel Adorni: "No tienen ni un grado mínimo de humanidad"

papa de pablo grillo

En medio de este panorama más alentador, Fabián volvió a cargar contra el vocero presidencial Manuel Adorni y la responsable del violento operativo represivo montado frente al Congreso, Patricia Bullrich.

"Adorni había dicho que el diálogo lo cortamos nosotros. No cortamos ningún diálogo porque jamás existió ningún diálogo. Nunca nos llamaron", aseguró Fabián y advirtió que está "dispuesto a escucharlos, a que me llamen, pero la verdad no espero que lo hagan, espero muy poco de ellos".

Y sentenció: "Demostraron que no tienen ni un grado mínimo de humanidad".

En tanto, acerca de los recurrentes cambios en el relato oficial sobre lo sucedido aquella violenta tarde en la que las fuerzas de seguridad al mando de Bullrich dispararon a mansalva sobre los manifestantes y salieron a cazar al voleo a personas a las que ahora pretenden acusar de sedición, Fabián fue contundente.

"Me da vergüenza la forma en que Bullrich fue acomodando la mentira, la va acomodando a medida que la realidad se la desmiente. Es absurdo, burdo y grotesco lo que hace", sentenció antes de adelantar que llevará a todos los responsables, desde la ministra de Seguridad de la Nación hasta el gendarme que efectuó el disparo ante la justicia.