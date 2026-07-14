El particular mensaje de la Embajada de Reino Unido antes del duelo entre Argentina e Inglaterra

His Majesty's Office for the Contingency of an England-Argentina World Cup Fixture (Oficina de Su Majestad para la eventualidad de un partido entre Inglaterra y Argentina en la Copa del Mundo)

Por supuesto, el posteo busca desatender la confrontación y traer calma a un cruce con un trasfondo histórico que excede lo deportivo.

La rivalidad futbolística entre ambos países sigue muy latente, alimentada tanto por el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas y el conflicto bélico de 1982, como por el histórico partido de 1986 que dejó para la posteridad "la mano de Dios" y el "Gol del siglo".

En sintonía con el mensaje de la Embajada, la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" emitió una carta en la que llamó a no mezclar el folklore del fútbol con el legítimo reclamo territorial de Argentina.