El particular mensaje de la Embajada de Reino Unido antes del duelo entre Argentina e Inglaterra
El memo interno no tardó en trascender, en la previa al tenso duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra por semifinales del Mundial 2026.
A horas del duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026, la Embajada del Reino Unido en Argentina compartió internamente un llamativo e ingenioso memorándum dirigido a su community manager en Buenos Aires, de cara a un partido que paraliza a ambos países.
El documento contiene una lista de directivas sobre cómo manejarse y qué tono adoptar ante el encuentro que tendrá lugar en Atlanta: "Hola. Soy el CM de la Embajada. Ya sé que están esperando que pongamos algo sobre lo que todos están pensando, pero no me la dejaron nada fácil. Les copio el memo que recibí y arréglense ustedes", advirtió el encargado de las redes sociales de la Embajada.
El llamativo mensaje de la Embajada de Reino Unido en la previa de Argentina-Inglaterra
Dear British Embassy's Community Manager (Estimado administrador de la comunidad de la Embajada Británica),
De cara a la semifinal del Mundial de mañana, le recordamos una serie de instrucciones que deberá cumplir al referirse a este tema desde las redes sociales de la Embajada:
- En caso de ganar Inglaterra, celebrar de forma elegante y punto.
- En caso de ganar Argentina, felicitar al vencedor, desearle el mejor de los éxitos en la final y no salir a denunciar conspiraciones inexistentes.
- El uso de memes está permitido, pero con tacto. Como se dice en los claustros de Oxford, "the oven is not ready for buns" ("el horno no está para bollos").
Atentamente,
His Majesty's Office for the Contingency of an England-Argentina World Cup Fixture (Oficina de Su Majestad para la eventualidad de un partido entre Inglaterra y Argentina en la Copa del Mundo)
Por supuesto, el posteo busca desatender la confrontación y traer calma a un cruce con un trasfondo histórico que excede lo deportivo.
La rivalidad futbolística entre ambos países sigue muy latente, alimentada tanto por el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas y el conflicto bélico de 1982, como por el histórico partido de 1986 que dejó para la posteridad "la mano de Dios" y el "Gol del siglo".
En sintonía con el mensaje de la Embajada, la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" emitió una carta en la que llamó a no mezclar el folklore del fútbol con el legítimo reclamo territorial de Argentina.
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