Tierra del Fuego calificó como "provocación flagrante" el paso del buque de guerra inglés por aguas argentinas
El hecho ya había sido denunciado y ahora el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia expresó su indignación.
El gobierno de Tierra del Fuego calificó como una “provocación flagrante del Reino Unido” el paso del buque de guerra británico HMS Medway por aguas de jurisdicción argentina luego de zarpar desde las Islas Malvinas con destino al puerto chileno de Punta Arenas.
Así lo afirmó el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, para quien el hecho no debe leerse como un aislado sino que responde a un contexto en el que el Atlántico Sur adquiere una creciente importancia estratégica para distintas potencias.
"Lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que como una provocación flagrante del Reino Unido hacia la República Argentina", expresó el funcionario en entrevista radial.
Denuncia argentina todavía sin protesta diplomática
El grave episodio fue denunciado el miércoles pasado por el gobierno de Javier Milei, asegurando que el buque de la Royal Navy invadió aguas territoriales argentinas y navegó sin autorización desde las Islas Malvinas hacia Punta Arenas.
Según trascendidos, la Armada Argentina identificó el desplazamiento del patrullero oceánico del Reino Unido hacia finales de la semana pasada y constató que no había existido previo aviso para navegar aguas argentinas.
El seguimiento fue realizado mediante sensores electrónicos desplegados en el litoral austral. Además, una aeronave Beechcraft B-200M “Cormorán” del Comando de Aviación Naval registró el tránsito utilizando el sistema electroóptico WESCAM MX-10.
Fuentes de la Armada indicaron que se informó el hecho a la Cancillería a cargo de Pablo Quirno, desde donde la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur evalúa una serie de medidas, que podrían incluir una protesta diplomática formal que todavía no se habría formalizado.
En tanto, el Foreign Office rechazó la denuncia argentina al asegurar que “la Embajada (británica en Buenos Aires) notificó de forma anticipada y por los canales apropiados” que el HMS Medway iba a navegar por aguas argentinas hasta Punta Arenas.
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