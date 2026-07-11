Tierra del Fuego calificó como "provocación flagrante" el paso del buque de guerra inglés por aguas argentinas

El seguimiento fue realizado mediante sensores electrónicos desplegados en el litoral austral. Además, una aeronave Beechcraft B-200M “Cormorán” del Comando de Aviación Naval registró el tránsito utilizando el sistema electroóptico WESCAM MX-10.

Fuentes de la Armada indicaron que se informó el hecho a la Cancillería a cargo de Pablo Quirno, desde donde la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur evalúa una serie de medidas, que podrían incluir una protesta diplomática formal que todavía no se habría formalizado.

En tanto, el Foreign Office rechazó la denuncia argentina al asegurar que “la Embajada (británica en Buenos Aires) notificó de forma anticipada y por los canales apropiados” que el HMS Medway iba a navegar por aguas argentinas hasta Punta Arenas.