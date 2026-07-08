El Gobierno denunció que un buque de guerra del Reino Unido invadió aguas territoriales argentinas

Las autoridades argentinas indicaron que el buque de guerra británico ingresó en aguas bajo jurisdicción nacional a la altura de Santa Cruz para luego continuar hacia Tierra del Fuego.

El seguimiento del buque fue realizado por la Armada Argentina mediante sensores electrónicos desplegados en el litoral austral. Además, una aeronave Beechcraft B-200M “Cormorán” del Comando de Aviación Naval registró el tránsito utilizando el sistema electroóptico WESCAM MX-10. Parte de esta tecnología fue incorporada tras acuerdos militares con Estados Unidos.

El Medway es un patrullero de la clase River Batch 2 de 90 metros de eslora y unas 2.000 toneladas de desplazamiento que está en servicio de la Royal Navy desde 2019.

El buque está desplegado en el Atlántico Sur desde enero de este año cuando relevó al HMS Forth para cumplir tareas de vigilancia como patrullero permanente en la zona. Su principal área de movimiento es alrededor de las Islas Malvinas, aunque en estos meses se desplazó hacia otros puntos.

Después de atravesar el extremo austral, el HMS Medway arribó el domingo a Punta Arenas, en Chile, para realizar tareas de reaprovisionamiento.

Si bien la principal base militar británica en la región se encuentra en Monte Agradable, en las Islas Malvinas, la continuidad de sus operaciones también dependen de una red de puertos, aeropuertos y servicios de apoyo distribuidos en el extremo sur del continente.