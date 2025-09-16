Axel Kicillof anunció su participación en la Marcha Federal Universitaria hacia el Congreso

Al mismo tiempo, en la Cámara de Diputados se desarrollará una sesión para tratar ambos proyectos impulsados por la oposición. Si las leyes son ratificadas, pasarán al Senado, donde se encaminan a convertirse en ley pese a la resistencia del presidente Javier Milei.

Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por la cadena nacional: "Disco rayado"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires recordó que el eslogan de "lo peor ya pasó" ya había sido usado sin éxito por Mauricio Macri.

image

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió este lunes contra el presidente Javier Milei, calificando su discurso en la cadena nacional y su presentación del Presupuesto 2026 como un “disco rayado”.

Kicillof aseguró que "la economía está mucho peor desde que llegó Milei" y lo acusó de engañar al electorado. En una entrevista con el periodista Carlos Pagni afirmó que el Presidente "vendió espejitos de colores en la campaña" de 2023.

"Milei es austríaco pero después hace cualquier cosa”, arremetió el gobernador bonaerense y remarcó que pese a lo que indica el líder de La Libertad Avanza, la economía "lejos de rebotar, volvió a caer".

Además, el mandatario provincial señaló que el libertario recicló eslóganes de gestiones anteriores, como la frase "lo peor ya pasó", que también había sido utilizada por el expresidente Mauricio Macri en la apertura de sesiones de 2018.

En tanto, Kicillof profundizó su crítica al plan económico del Gobierno, asegurando que el principal problema de Argentina, la falta de dólares, se ha agravado bajo la gestión de Milei.

kicillof

A su vez, el gobernador bonaerense se mostró escéptico sobre el Presupuesto 2026 que ya se encuentra en el Congreso, y consideró que el aumento anunciado para el sector pasivo es "muy insuficiente".

"Las jubilaciones desde que llegó Milei bajaron un 14%, las pensiones de discapacidad un 19 y el presupuesto universitario un 31%", detalló el gobernador, y añadió que duda que el Presidente recupere lo que sacó porque, según sus propias palabras, "eso le destruía el superávit fiscal".

Para finalizar, de cara a las próximas elecciones legislativas, Kicillof hizo un llamado a las urnas para cambiar el rumbo del país. "El voto sirve. Hay que ir a votar para que Milei corrija el rumbo. Hay problemas graves. Comercios y empresas cerrados por todos lados", sentenció.