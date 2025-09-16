Ricardo López Murphy se quejó del "peronismo y la sobreactuación de tomar mate", pero es viral por el archivo

Lo cierto es que el tuit que lanzó la cuenta oficial de López Murphy no tardó en volverse viral. Quizás haya sido la intención final del candidato, aunque en este caso las interacciones fueron casi en su mayoría burlándose de él, con imágenes de archivo en donde aparece justamente tomando mate en diferentes situaciones.

image

Las respuestas al tuit viral de Ricardo López Murphy

El candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy, recibió cientos de respuestas cuestionando su intento de burlarse de dirigentes del peronismo por tomar mate. Y lo hicieron con varias imágenes del radical haciendo lo mismo.

Pero además, los usuarios le recordaron otras figuras que también se fotografiaron disfrutando de la infusión, desde Lionel Messi hasta el presidente Javier Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/adiospipino/status/1967984043116597264&partner=&hide_thread=false Ricardo ¿esta cuenta es tuya? dice "tomando mate en mi oficina". pic.twitter.com/H8Y06NCOlT — Lucas Castro (@adiospipino) September 16, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SergioChouza/status/1967989101078192428&partner=&hide_thread=false Maestro, decile al boludo de tu CM que es un boludo importante, te deja en ridículo… pic.twitter.com/FCBGnL3si4 — Sergio Chouza (@SergioChouza) September 16, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rollitover__/status/1968011243572416918&partner=&hide_thread=false acá 4 mas pic.twitter.com/P7mGKvDEyO — chichi (@rollitover__) September 16, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/m1unicoheroe/status/1968026562797899925&partner=&hide_thread=false Queres sobreactuacion tomando mate ... pic.twitter.com/GjsrCLTq1Y — mi uníco héroe (@m1unicoheroe) September 16, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/buscandoabebo/status/1968019103844819022&partner=&hide_thread=false Ricardito, asi es el Peronismo Champagne pic.twitter.com/J80Jr1ugVo — Bebo (@buscandoabebo) September 16, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/edueliaschev/status/1967975197258158334&partner=&hide_thread=false Mire si será ganso Ud., q un presidente (Arturo Illia p/ jóvenes) con mucho mérito y de los suyos, también tomaba mate...Al final Ud. terminó siendo un populista de derecha, pero populista al fin. Dedíquense a gobernar en pos del país, no a twittear cualquier burrada. Va con onda pic.twitter.com/z02A4RSYzO — Eduardo Eliaschev (@edueliaschev) September 16, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ImSamuelColt/status/1967965056374571217&partner=&hide_thread=false La sobreactuación pic.twitter.com/5El7xZFBZy — Samuel Colt (@ImSamuelColt) September 16, 2025