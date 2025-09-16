Ricardo López Murphy se quejó del "peronismo y la sobreactuación de tomar mate", pero es viral por el archivo
En un intento por criticar al gobernador Axel Kicillof, el ex Alianza terminó siendo blanco de cargadas por la infinidad de fotos suyas en exactamente la misma situación.
La muy buena participación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en una entrevista televisiva con Carlos Pagni al parecer incomodó a algunos sectores antiperonistas que, sin encontrar críticas en sus declaraciones, buscaron atacarlo por tomar mate, tal cual hizo el candidato a diputado nacional, Ricardo López Murphy.
Como acostumbra, el mandatario bonaerense se mostró en la entrevista tomando mate, en una actitud bastante normal para un argentino. Para el exministro del Gobierno de la Alianza se trata de una "sobreactuación".
"El peronismo y la sobreactuación de tomar mate, descripción gráfica", escribió Ricardo López Murphy, junto a imágenes de Kicillof, Sergio Massa, Mayra Mendoza y Juan Román Riquelme. Bien podría haber compartido alguna foto de, por ejemplo, Lionel Messi, quien suele dejarse ver disfrutando de la infusión rioplatense.
En medio de la campaña, el exministro de Economía viene en un intento de mostrarse "gracioso" en las redes sociales. Quizás se trato del CM, quien pudo haber sido el encargado de la publicación, desconociendo que el diputado nacional tiene una colección de fotos haciendo exactamente lo mismo.
Lo cierto es que el tuit que lanzó la cuenta oficial de López Murphy no tardó en volverse viral. Quizás haya sido la intención final del candidato, aunque en este caso las interacciones fueron casi en su mayoría burlándose de él, con imágenes de archivo en donde aparece justamente tomando mate en diferentes situaciones.
Las respuestas al tuit viral de Ricardo López Murphy
El candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy, recibió cientos de respuestas cuestionando su intento de burlarse de dirigentes del peronismo por tomar mate. Y lo hicieron con varias imágenes del radical haciendo lo mismo.
Pero además, los usuarios le recordaron otras figuras que también se fotografiaron disfrutando de la infusión, desde Lionel Messi hasta el presidente Javier Milei.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario