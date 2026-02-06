Archivo mata jefe de Gabinete: cuando Manuel Adorni pedía la "normalización" del Indec
Entonces periodista, hoy funcionario clave del entramado gubernamental de Javier Milei, Adorni describía en 2016 lo que, literalmente, es hoy el organismo oficial y los guarismos de inflación que se vienen.
La renuncia de Marco Lavagna al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) desató un verdadero tembladeral político en el Gobierno que repercutió severamente en los mercados: las acciones cayeron durante días (rebotando levemente este viernes) y el riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos.
Los problemas se agudizaron y la desconfianza se aceleró cuando los principales voceros del oficialismo, como el ministro Luis Caputo y la senadora Patricia Bullrich, reconocieron que la aplicación del nuevo método para medir la inflación -como pretendía Lavagna- hubiera elevado el índice de precios al consumidor (IPC) a niveles no deseados.
“Ahora se decidió cuándo se va a publicar la nueva fórmula: cuando haya una inflación llegando al uno, al cero, cuando esté muy baja”, confesaba horas atrás la exministra de Seguridad y principal alfil libertaria en el Congreso.
En otras palabras: el Indec, un organismo público descentralizado de carácter puramente técnico, fue intervenido por el Poder Ejecutivo, lo que motivó la renuncia de Lavagna y la asunción en su lugar de Pedro Lines, quien fungía como director técnico del Instituto y hasta pocas horas antes del nombramiento buscaba nuevo conchabo a través de Linkedin.
Entonces, ¿cuándo llegará su normalización? En un momento indefinido, al decir del Gobierno: cuando la inflación real se acerque a cero; mientras tanto, deberemos aceptar guarismos literalmente dibujados por los funcionarios a cargo.
Como en 2016, cuando el mismísimo Manuel Adorni, entonces periodista y hoy jefe de Gabinete de Javier Milei, se quejaba de los números que brindaba el organismo y exigía su “normalización” del ente que entonces estaba bajo la jefatura de Jorge Tedesca, nombrado por Mauricio Macri.
“Que se apure la normalización del Indec. Esto de andar sacando un promedio de las estimaciones de diez consultoras privadas es agotador”, se quejaba el actual funcionario el 5 de mayo de aquel año a través de la red social que todavía se llamaba Twitter.
Una normalización que, hoy por hoy, a nadie del oficialismo se le pasaría por la cabeza reclamar… Muchos menos al inefable Adorni.
