Archivo mata jefe de Gabinete: cuando Manuel Adorni pedía la "normalización" del Indec

Como en 2016, cuando el mismísimo Manuel Adorni, entonces periodista y hoy jefe de Gabinete de Javier Milei, se quejaba de los números que brindaba el organismo y exigía su “normalización” del ente que entonces estaba bajo la jefatura de Jorge Tedesca, nombrado por Mauricio Macri.

“Que se apure la normalización del Indec. Esto de andar sacando un promedio de las estimaciones de diez consultoras privadas es agotador”, se quejaba el actual funcionario el 5 de mayo de aquel año a través de la red social que todavía se llamaba Twitter.

Una normalización que, hoy por hoy, a nadie del oficialismo se le pasaría por la cabeza reclamar… Muchos menos al inefable Adorni.