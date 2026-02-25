Quiénes son los gobernadores invitados por Javier Milei para la Argentina Week en Nueva York

Pero las provincias tendrán su presencia en el encuentro entre el 9 y 11 de marzo: el objetivo de Javier Milei es que los gobernadores hablen bien de su gestión, dicho en criollo, para atraer inversiones y consolidar el respaldo de Wall Street al programa económico libertario.

La lista de gobernadores incluye a Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

javier milei alfredo cornejo

Por el momento no está confirmado que todos los mandatarios provinciales hayan aceptado la invitación de Javier Milei.

Cómo será la agenda de Javier Milei en Nueva York

Pasada la instancia protocolar del cóctel en el Consulado, Milei hablará el martes 10 entre las 9 y las 10, hora local. Su exposición estará precedida por una presentación de Jamie Dimon, CEO de JPMorgan.

Ese mismo martes hablará el canciller Pablo Quirno, con su presentación titulada: “Argentina y Estados Unidos: Desbloqueando la inversión estratégica en una nueva configuración geopolítica”.

Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos y uno de los organizadores de la actividad, y Peter Lamelas, embajador estadounidense en Argentina, protagonizarán un panel al mediodía.

trump oxenford

Los diplomáticos estarán moderados por Neil Herrengton, Senior VP para las Américas de la US Chamber of Commerce, y el nombre del encuentro es pintoresco: “Fundadores y embajadores: dando forma al próximo capítulo de la alianza estratégica entre Estados Unidos y Argentina”.

Al ministro de Economía, Luis Caputo, le tocará hablar a las 9 del miércoles en el Bank of America, y a partir de las 9.30 se integrará al panel Economía y mercado de capitales con Santiago Bausili, titular del Banco Central de la República Argentina.

Se espera que también hablen los ministros de Salud, Mario Lugones, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.