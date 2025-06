El primer spot de campaña de Cristina Kirchner: "Donde Milei recorta, ella protege"

El video dura poco más de un minuto y comienza con un repaso de la carrera política de la dirigente peronista. “Ella ya fue casi todo: primera dama, senadora, presidenta.Podría estar en casa, disfrutando sus días, pero quien lleva la esperanza terca en el pecho, nunca se jubila de la historia”, repasa el spot.

spot cristina

“No es por ella, no lo hace por ambición, lo hace por los que ya no aguantan más, por los que resisten hasta con hambre, por las que lucha con hijos en brazos, por los que no caben en las planillas, por los que aún sueñan con un país más justo”, sentencia la pieza audiovisual.

A medida que el video muestra más imágenes de la expresidenta en distintos encuentros con la militancia, la voz sigue: “No es por ella. No lo hace por ambición, lo hace por los que ya no aguantan más”. Cuando menciona “ambición”, puede ser un mensaje hacia aquellos opositores que aseguran que al haber ocupado cargos importantes, su candidatura a legisladora provincial demuestra que perdió capital político.

Incluso, anoche en su entrevista con C5N, la expresidenta insistió: : “Esos piensan en la política como un escalafón. (Jorge) Capitanich fue tres veces gobernador, jefe de Gabinete y fue candidato a Intendente en Resistencia para que el peronismo ganara en Chaco. Hay que dejar de lado las mezquindades y el ego. Hay que ser oportunos. Pienso la política de ese modo”.

"Por los que resisten hasta con hambre, por las que luchan con hijos en brazos, por los que no caben en las planillas, por los que aún sueñan con un país justo. Es por vos. Y cuando todo se derrumba ella sigue a nuestro lado.Con lucha, con corazón, con voz”, cierra.

Durante la entrevista el lunes por la noche, respecto de qué la motiva a participar en estos comicios, dijo: “Veo la necesidad que tiene la gente. Hoy seguía el tema de La Salada. Estamos ante un Gobierno que es contradictorio. El Presidente dice que los empresarios que evadieron son héroes nacionales. Y resulta ser que al mismo tiempo va y clausura La Salada porque son informales y no tributan. ¿Por qué libertad para los ricos y no para los pobres? Hoy la gente pedía trabajo”.

En paralelo, distintas calles de la Ciudad de Buenos Aires y el territorio bonaerense amanecieron empapeladas con la firma de la exvicepresidenta: “Cristina Diputada”, reflejaron los carteles, como el que apareció sobre Avenida Figueroa Alcorta, con fondo celeste, y “Cristina” escrito en cursiva, que busca emular la tipografía en su libro Sinceramente.