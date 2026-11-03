El ruego de Mario Pergolini a Javier Milei en la previa de la visita del papa León XIV: "Ni un tuit"
Mario Pergolini bromeó en su programa sobre la sirempre frenética y destemplada actividad de Javier Milei en las redes sociales.
A tan solo cinco días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el conductor de TV Mario Pergolini le dejó en su programa Otro Día Perdido un sentido ruego al presidente Javier Milei.
Perogolini venía como de costumbre abordando los temas de la semana entre los cuales está, lógicamente, la pronta visita del Sumo Pontpifice al país. En ese momento se interrumpió para hablarle directamente al mandatario libertario mirando a cámara. “Javo, por favor. Son tres días nada más. Ni un tuit. Sáquenle el teléfono”, lanzó Pergolini, en referencia a la siempre frenética y destemplada actividad de Milei en las redes sociales.
El conductor aclaró que, más allá de sus propias creencias, considera que corresponde mantener el respeto institucional durante la visita. “Viene un Papa. Creas o no creas, yo soy un poco agnóstico, pero igual hay un respeto que mantener. Es un jefe de Estado”, aseguró.
Y le sugirió al presidente Milei evitar sobrenombres o comentarios que puedan generar controversia. “No le pongas seudónimos, nada, nada”, insisitió.
Luego se lanzó a imaginar qué cosad podrían suceder si el papa León XIV hiciera alguna referencia a la justicia social. “Y si el Papa llegara a decir algo de justicia social... ¡es lo que dice un Papa!. No es que es peronista de golpe”, dijo entre risas.
Y en tono irónico, completó: “El Papa vino kuka, no, no va eso. Va a parecer zurdo, va a parecer kuka pero no tiene nada que ver”.
Javier Milei y la visita del Papa
Javier Milei destacó la visita de León XIV a la Argentina y señaló que "este acontecimiento servirá para reforzar nuestro compromiso con los valores judeocristianos, que constituyen los cimientos de Occidente y de los cuales emana nuestra grandeza como civilización”.
El mandatario libertario sostuvo además que la visita papal reunirá a quienes comparten “una ascendencia religiosa común” y remarcó: “Habla de la importancia de la fe en nuestro presente. Presente que, dicho sea de paso, la necesita más que nunca”.
El mandatario libertario sostuvo además que la visita papal reunirá a quienes comparten “una ascendencia religiosa común” y remarcó: “Habla de la importancia de la fe en nuestro presente. Presente que, dicho sea de paso, la necesita más que nunca”.
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