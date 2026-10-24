El Coro Gospel de Avellaneda emocionó con un homenaje a Charly García en Otro Día Perdido

“Yo me, me voy de casa a los diecinueve, veinte años. No me voy de casa, no me voy con un palo, no era Jackie Onassis. Me fui porque dije: ‘Mamá, me quiero ir, quiero ver cómo es la vida’, qué sé yo. Y, y en la casa donde estuve durante tres meses viví con Spinetta. Entonces, también, eh, me pasó de que golpeé la puerta, abrir la puerta y que sea Charly”.

La historia sorprendió a sus compañeros de programa. Evelyn Botto reaccionó con humor: “Vamos a dar por sentado que es normal que viviste tres meses con Spinetta”.

Por su parte, Rada se sumó a la conversación con una ocurrencia: “Todo envidia. Que entre Charly con Bizcochito, por ejemplo. Vamos a ver, y tomar unos mates”.

A partir de ese recuerdo, Pergolini explicó que durante aquellos años tuvo distintas oportunidades de encontrarse con García. Mencionó las charlas que compartieron, los conciertos a los que asistieron y los cumpleaños del músico a los que llegó a concurrir. También recordó que se cruzaron en Pinamar durante mucho tiempo.

Sin embargo, aclaró que no considera que exista entre ellos una amistad íntima. Para el conductor, la relación con el artista excede cualquier vínculo personal: “Pero, pero no, porque es reloco, porque cuando uno lo cuenta así. Sí, y con algunos más, y charlas y ese tipo de cosas. Ir a conciertos, que él haya venido después conmigo. Pinamar mucho tiempo nos hemos cruzado. Después la vida, la verdad que hace ya mucho que no lo veo a Char. Haber ido a cumpleaños de él. Hace poco creo que mostré una foto donde éramos todos muy chicos y, y ahí estábamos, ¿no? Pero increíblemente yo no, ni me siento ni amigo de Charly ni creo que Charly, porque yo creo que Charly, yo creo que a todos nos pertenece Charly de alguna manera, ¿no? Es un tipo que está acá desde los setenta, presente. Entonces, yo creo que todos los que estamos acá”.

Rada coincidió con esa mirada y resumió la importancia del músico con una frase: “Parte fundamental de todos nosotros”.

El Coro Gospel de Avellaneda emocionó con su versión de “Inconsciente colectivo”

El homenaje a Charly García también tuvo un momento musical destacado con la participación del Coro Gospel de Avellaneda, que interpretó “Inconsciente colectivo”.

La agrupación sorprendió con una versión cargada de emoción de uno de los temas más emblemáticos del músico, en una presentación que puso en primer plano la vigencia de su obra y el lugar que ocupa dentro de la música argentina.

El Coro Gospel de Avellaneda brilló con una extraordinaria interpretación de Inconsciente colectivo.



Ojalá te guste, Charly. #OtroDíaPerdido pic.twitter.com/GanSWHf933 — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) October 24, 2026

La canción de Charly García que todos llevan en la memoria

Durante el intercambio, Pergolini también intentó identificar una frase del artista que lo hubiera marcado especialmente, aunque reconoció que elegir una sola era complicado: “Hay una frase de Charly que te quedó. Sí, se me ocurren un montón y no se me ocurre ninguna”.

Rada aportó otra reflexión sobre el alcance de su música: “Todos tenemos un, una canción de Charly clavada”.

El conductor cerró ese primer momento del homenaje con un saludo dedicado al músico: “Feliz setenta y cinco años, Charly García. La verdad que increíble”.

Mario Pergolini explicó por qué Charly García representa a los argentinos

Más adelante, Pergolini volvió sobre la figura de García y profundizó en el lugar que ocupa dentro de la identidad cultural argentina. Para desarrollar su idea, estableció una comparación con Lionel Messi y la identificación que despierta el futbolista entre sus compatriotas.

“Decíamos al comienzo del programa sobre qué es la música. Hace tiempo atrás, cuando despedíamos a Messi, yo contaba que lo que me gustaba de él es que a todos nos gustaría ser como Messi. Porque el argentino que representa Messi, fuéramos nosotros, nos deja en un lugar excelente. Con García, para mi, es otra cosa”.

A continuación, repasó el recorrido artístico del músico, sus canciones y las distintas situaciones que atravesó a lo largo de su vida pública. También destacó la capacidad de sus composiciones para retratar aspectos de la realidad argentina y generar emociones muy diferentes entre quienes lo escuchan.

“De él conocemos un montón, de su historia, de su música, sus grandes letras, hemos escuchado la historia de cómo ha atravesado lo que le ha sucedido. Y ha cantando cosas de nuestra realidad que trascienden. Lo vimos cometer cosas que uno dice, por qué esto es Charly. A veces uno lo dice más como de lado de padre, que te gustaría cuidarlo mucho más. Muchas veces lo dirías como un hermano cómplice”.

En el cierre de su reflexión, Pergolini volvió a destacar el vínculo que une al músico con su público y la manera en que sus canciones permanecen vigentes con el paso del tiempo.

“Pero todos en un punto tenemos un tema de García, no importa qué realidad hayas tenido. García tiene frases indestructible. García estuvo siempre, a veces nos parece excesivo, a veces muy cercano. Pero estoy seguro que mientras esto suena de fondo, algún argentino está emocionado recordando a García, una canción, un concierto, o lo que sea. Por eso queremos tanto a García. Nos representa en lo bueno y en lo malo. En lo tierno y excesivo. En este número tan redondo, uno diría nunca iba a llegar a los 75. Es buenísimo saber que está”.

Así, el conductor le rindió tributo a una de las figuras más influyentes del rock nacional, combinando recuerdos personales con una mirada sobre el legado de un artista cuyas canciones siguen formando parte de la vida de millones de argentinos.