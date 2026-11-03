Javier Milei volvió a defender a Netanyahu y vinculó a la izquierda mundial con el terrorismo islámico

Milei sostuvo que las organizaciones terroristas reciben apoyo político e ideológico de sectores internacionales. “Los terroristas no están solos. Cuentan con el auxilio de la izquierda internacional, que trabaja día a día para esmerilar la confianza en los gobiernos liberales y allanar el terreno para quienes desde afuera atentan contra nuestro modo de vida”, manifestó.

Benjamin Netanyahu y Javier Milei

Además, cuestionó los reclamos de sanciones y embargos contra Israel por sus crímenes de guerra en la Franja de Gaza. “Cuando una democracia lucha contra terroristas que se esconden detrás de la población civil, solo critican a la democracia porque no puede evitar absolutamente todas las víctimas colaterales”, dijo.

“Cuando Israel lucha por su supervivencia, piden sanciones, embargos y limitaciones. Cuando Hamas extorsiona con rehenes o cuando el terrorismo bloquea las vías navegables del mundo, ellos solo culpan a Israel o a los Estados Unidos por no ceder ante su chantaje, ante su extorsión”, añadió.

El Presidente cerró su discurso con una advertencia y aseguró que hay que "tener en claro que quien se mete con Israel, se mete con todo Occidente y que no descansaremos ni un segundo para resguardar el tesoro de nuestra herencia civilizatoria”.