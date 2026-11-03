Javier Milei volvió a defender a Netanyahu y vinculó a la izquierda mundial con el terrorismo islámico
El presidente Javier Milei apuntó contra las denuncias que pesan sobre Benjamin Netanyahu por genocidio y crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
Luego el traspié de Flávio Bolsonaro en Brasil y en la antesala de lo que se prevé será una dura derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término de este martes en los Estados Unidos, Javier Milei volvió a felicitar al primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, el único de sus aliados que se impuso (aunque sin lograr la mayoría necesaria para poder formar gobierno) en las urnas.
El mandatario recibió el Premio Gratitud de la Coalición Latina por Israel y en su discurso, además de destacar la figura de Netanyahu a pesar de estar acusado de genocidio y crímenes de guerra, vinculó a las fuerzas de izquierda con el terrorismo islámico.
"Hoy más que nunca es necesario que Israel consolide un liderazgo fuerte y representativo, que le permita afrontar los desafíos de esta nueva etapa”, aseguró Milei y advirtió: "no defendemos a Israel por un capricho personal del presidente de la Nación, sino porque hoy es el baluarte de nuestros valores en el mundo frente a quienes quieren destruirnos".
En ese sentido, señaló que "el terrorismo y el antisemitismo buscan romper con estos lazos y romper con nuestra confianza en los valores que nos unen. La Argentina sabe de qué habla cuando habla de terrorismo, porque lo conoce en carne propia”. Y continuó: “El atentado a la Embajada de Israel en 1992, y el de la AMIA en 1994 dejaron ciento catorce víctimas fatales inocentes. Hoy la Justicia reconoce que fueron crímenes de lesa humanidad y señala la responsabilidad de Irán y de Hezbollah”.
En ese marco, contrastó la política exterior de su administración con la que mantuvieron las gestiones anteriores a nivel nacional. “Mientras otros gobiernos firmaban un memorándum con Irán, nosotros firmamos uno con la democracia liberal de Israel”, afirmó.
Milei sostuvo que las organizaciones terroristas reciben apoyo político e ideológico de sectores internacionales. “Los terroristas no están solos. Cuentan con el auxilio de la izquierda internacional, que trabaja día a día para esmerilar la confianza en los gobiernos liberales y allanar el terreno para quienes desde afuera atentan contra nuestro modo de vida”, manifestó.
Además, cuestionó los reclamos de sanciones y embargos contra Israel por sus crímenes de guerra en la Franja de Gaza. “Cuando una democracia lucha contra terroristas que se esconden detrás de la población civil, solo critican a la democracia porque no puede evitar absolutamente todas las víctimas colaterales”, dijo.
“Cuando Israel lucha por su supervivencia, piden sanciones, embargos y limitaciones. Cuando Hamas extorsiona con rehenes o cuando el terrorismo bloquea las vías navegables del mundo, ellos solo culpan a Israel o a los Estados Unidos por no ceder ante su chantaje, ante su extorsión”, añadió.
El Presidente cerró su discurso con una advertencia y aseguró que hay que "tener en claro que quien se mete con Israel, se mete con todo Occidente y que no descansaremos ni un segundo para resguardar el tesoro de nuestra herencia civilizatoria”.
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