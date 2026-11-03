Javier Milei invitó a todos los legisladores al encuentro con el papa León XIV en el Palacio Libertad

La disputa por la presencia de Victoria Villarruel

La vicepresidenta no figuraba en la convocatoria inicial, pese a que encabeza el Senado. La situación generó cuestionamientos en la Cámara alta, donde las distintas bancadas aprobaron por unanimidad una declaración para solicitar que se garantizara la participación institucional del cuerpo en las actividades previstas durante la visita papal.

En medio de las versiones sobre un posible intento del Gobierno de dejarla afuera de los actos oficiales, el canciller Pablo Quirno salió a desmentirlas y aseguró que la administración nacional no buscaba cancelar su presencia.

Finalmente, Villarruel fue convocada al encuentro del domingo en el Palacio Libertad y a la misa del lunes en el Monumento a los Españoles, aunque hasta el momento no había confirmado si asistiría.

El papa León XIV en Argentina: cuándo llega, qué lugares visitará y cómo será su agenda

La visita del papa León XIV a la Argentina se extenderá durante cuatro jornadas e incluirá actividades religiosas, encuentros institucionales y reuniones con distintos sectores de la sociedad. El recorrido abarcará la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de continuar su gira por América Latina con destino a Perú.

El pontífice arribará al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo, Uruguay, donde tendrá lugar la recepción oficial. Según el cronograma difundido por el Vaticano, a las 17 visitará el monumento al general San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la plaza San Martín.

A las 17:20 se realizará la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, a las 17:50, mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. La primera jornada continuará a las 18:30 con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Javier Milei y Karina, junto al papa León XIV.

Lunes 9 de noviembre: misa en Palermo y encuentros institucionales

La segunda jornada comenzará a las 9:15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde el papa se reunirá con el personal y las personas asistidas por la institución. Más tarde, a las 11:30, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Por la tarde, a las 16:10, participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). A las 17:30, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La agenda continuará a las 18:45 con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Finalmente, a las 19:45, compartirá una cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

Martes 10 de noviembre: el papa León XIV viajará a Córdoba

Ese día, León XIV partirá desde Buenos Aires a las 7:30 y llegará a Córdoba a las 9, donde será recibido en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, a las 15:15, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 16:55, con llegada a Aeroparque a las 18:10. Más tarde, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: visita a Luján y despedida

La última jornada de la visita comenzará a las 8 con un recorrido por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

A las 10, el pontífice viajará a Luján para celebrar una misa en el predio ubicado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Tras regresar a la Ciudad de Buenos Aires, a las 13:30 se realizará la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Una hora después, a las 14, partirá rumbo a Lima, Perú, donde continuará su gira latinoamericana.

Foto: prensa Lujan

El Gobierno celebró la visita de León XIV

Tras conocerse el cronograma oficial, la Oficina del Presidente celebró la confirmación de la visita del papa a la Argentina y destacó que su llegada responde a las invitaciones formuladas por Javier Milei y por la Iglesia argentina.

En el comunicado, el Gobierno se refirió el encuentro que mantendrá el pontífice con el mandatario en la Casa Rosada y su participación en la reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Además, agradeció a León XIV y a la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina por el trabajo conjunto para organizar la visita. También señaló que las distintas áreas del Estado continuarán coordinando los preparativos para el acontecimiento, al que calificó como "un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos".