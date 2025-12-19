Causa ANDIS: Ornella Calvete debe presentarse hoy a indagatoria

Las conversaciones de los Calvete: una “lambo” y el “3% a KM”

En la causa constan conversaciones entre Ornella y su padre Miguel Ángel, que es un eslabón fundamental en la causa y que está preso por una condena por un caso de facilitación económica de la prostitución.

En una de las conversaciones, el 10 de septiembre de 2025, Ornella insiste a su padre por un hombre, Claudio de Ortopedia Alemana.

Según el requerimiento fiscal “su padre le dice que ya concretó una reunión, a lo cual ella le desea éxitos y le dice que si todo sale bien le compra algo lindo, “una lambo, una granja, lo que quieras”.

Por su parte, Miguel Ángel Calvete le responde: “No hace falta…con el 3% a KM está perfecto”.

En una conversación, Karina le dice a su padre que la pone muy feliz que se vaya de vacaciones por unos “añitosss” y que se lo merece.

A los pocos días de dicha conversación, Ornella le pregunta a Miguel Ángel Calvete cómo debe tratar a “Claudio K” del Grupo Ortopedia Alemana, si tiene que ponerle los puntos o arrancarle la cabeza y luego se reconoce hija de alguien brillante, pero “menos tolerante a la desprolijidad”.

En el teléfono celular de Miguel Ángel Calvete se halló una conversación con Ornella antes de las elecciones. Su hija le manifestó: “No vayas a votar, no seas boludo”.

Para el fiscal ello implica una advertencia en relación con el riesgo de detención que pesaba sobre Calvete a raíz de la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 8 por la causa de facilitación a la prostitución.

Otros dos imputados en la causa ANDIS se negaron a declarar

Diego Martín D’Giano, que fue director de Prestaciones Médicas en la Andis y contaba con acceso al sistema de precios y Patricia Canevasio, de confianza de Calvete, se negaron a declarar ayer en la causa.

Los dos fueron citados en la nueva ronda de indagatorias, y optaron por negarse a responder, según confirmaron fuentes judiciales.