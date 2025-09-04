El Senado le dio media sanción al proyecto de ley que limita los DNU presidenciales
Con 56 votos afirmativos, 8 negativos y 2 abstenciones, los legisladores de la Cámara alta avanzaron con una norma contraria a los intereses de Javier Milei.
Tras rechazar el veto de Javier Milei a la Ley de Discapacidad, el Senado le dio un nuevo cachetazo a la gestión libertaria: dio media sanción al proyecto que limita los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) presidenciales, por lo que ahora cambia el escenario y el jefe de Estado no será tan libre para usar este recurso.
Con 56 votos afirmativos, 8 negativos y 2 abstenciones, los legisladores de la Cámara alta volvieron a oponerse al accionar libertario con una norma que, ahora, deberá ser debatida en la Cámara de Diputados. En caso de aprobarse, Milei tendrá que pasar -a partir de entonces- por ambas cámaras para poder lanzar un decreto. Con el rechazo en Diputados o en el Senado, sería suficiente para dar marcha atrás con la medida del Presidente.
Otro revés para Milei: el Senado rechazó el veto a la Ley de Discapacidad
Previo a discutir la cuestión de los DNU, el Senado rechazó este jueves el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad con 63 votos afirmativos y 7 negativos y, de este modo, la convirtió en norma tras la presión e insistencia del gobierno de Javier Milei por dejarla sin efecto.
De este modo, se espera que el Poder Ejecutivo avance con las instancias judiciales para revertir lo decidido por el Congreso.
Quiénes son los 7 senadores que apoyaron el veto de Milei a la Ley de Discapacidad
Durante la sesión de este jueves en el Senado, 63 legisladores le dijeron que no a Javier Milei y a su veto a la Ley de Discapacidad, que ampara a los más necesitados. Sin embargo, hubo siete senadores que optaron por oponerse a la voluntad popular y atender servilmente al requerimiento del Presidente de la Nación.
Cinco de esos siete son, por supuesto, parte de La Libertad Avanza (LLA), otra es del PRO y el último pertenece a Libertad, Trabajo y Progreso tras su salida del bloque libertario central. Enterate quiénes son, uno por uno.
- Abdala, Bartolomé (LLA)
- Álvarez Rivero, Carmen Silvia (PRO, en el interbloque Juntos por el Cambio)
- Arrascaeta, Ivanna (LLA)
- Atauche, Ezequiel (LLA)
- Olivera Lucero, Bruno Antonio (LLA)
- Pagotto, Juan Carlos (LLA)
- Paoltroni, Francisco (Libertad, Trabajo y Progreso, espacio que formó parte de La Libertad Avanza hasta agosto de 2024)
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario