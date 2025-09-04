El Senado le dio media sanción al proyecto de ley que limita los DNU presidenciales

rechazan veto a ley en disca

Quiénes son los 7 senadores que apoyaron el veto de Milei a la Ley de Discapacidad

Durante la sesión de este jueves en el Senado, 63 legisladores le dijeron que no a Javier Milei y a su veto a la Ley de Discapacidad, que ampara a los más necesitados. Sin embargo, hubo siete senadores que optaron por oponerse a la voluntad popular y atender servilmente al requerimiento del Presidente de la Nación.

Cinco de esos siete son, por supuesto, parte de La Libertad Avanza (LLA), otra es del PRO y el último pertenece a Libertad, Trabajo y Progreso tras su salida del bloque libertario central. Enterate quiénes son, uno por uno.

Abdala, Bartolomé (LLA)

Álvarez Rivero, Carmen Silvia (PRO, en el interbloque Juntos por el Cambio)

Arrascaeta, Ivanna (LLA)

Atauche, Ezequiel (LLA)

Olivera Lucero, Bruno Antonio (LLA)

Pagotto, Juan Carlos (LLA)

Paoltroni, Francisco (Libertad, Trabajo y Progreso, espacio que formó parte de La Libertad Avanza hasta agosto de 2024)