José Mayans le pidió a Karina Milei "que deje de robar" y cruzó con todo al senador libertario "del 8%"

En un tramo de su intervención, el senador fue interrumpido por su par libertario Francisco Paoltroni, y no dudó en cruzarlo con todo. "Cállase la boca, maleducado, estoy hablando. Es un maleducado", expresó.

"Al señor 8% hágale cerrar la boca. Es un buen hijo de Milei. Ni me afecta lo que dice, porque no entiende el pobrecito, no entiende nada", lo chicaneó Mayans a Paoltroni.

mayans

El Senado rechazó el veto a la Ley de Discapacidad

El Senado rechazó este jueves el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad con 63 votos afirmativos y 7 negativos y, de este modo, la convirtió en norma tras la presión e insistencia del gobierno de Javier Milei por dejarla sin efecto. Ahora, los legisladores de la Cámara alta buscarán modificar la normativa que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

La sesión se dio, una vez más, en simultáneo con una concentración de familiares de personas con discapacidad en las inmediaciones del Congreso.

festejo por ley disca