José Mayans le pidió a Karina Milei "que deje de robar" y cruzó con todo al senador libertario "del 8%"
El senador de Unión por la Patria chicaneó a Francisco Paoltroni durante su intervención en el Senado.
El Gobierno de Javier Milei sumó este jueves un nuevo revés cuando el Senado rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, en lo que fue otra sesión cargada de tensión y que lo tuvo a José Mayans muy activo contra sus pares libertarios.
A la hora de defender el veto y expresarse contra el ajuste, el senador peronista aprovechó para cuestionar a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
"Que deje de robar Karina y ya está. O que baje su arancel, de 3% a 1,5% y ya está", ironizó el legislador, para argumentar sobre el destino de los fondos para solventar políticas públicas.
Mayans también apuntó contra Milei. "Le pido al pueblo argentino que haga tronar el escarmiento y que no acompañe a este corrupto presidente", señaló, y apuntó: "Es un presidente que está terminado, peor que Nixon, es corrupto y la corrupción está en todas partes".
En un tramo de su intervención, el senador fue interrumpido por su par libertario Francisco Paoltroni, y no dudó en cruzarlo con todo. "Cállase la boca, maleducado, estoy hablando. Es un maleducado", expresó.
"Al señor 8% hágale cerrar la boca. Es un buen hijo de Milei. Ni me afecta lo que dice, porque no entiende el pobrecito, no entiende nada", lo chicaneó Mayans a Paoltroni.
El Senado rechazó el veto a la Ley de Discapacidad
El Senado rechazó este jueves el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad con 63 votos afirmativos y 7 negativos y, de este modo, la convirtió en norma tras la presión e insistencia del gobierno de Javier Milei por dejarla sin efecto. Ahora, los legisladores de la Cámara alta buscarán modificar la normativa que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
La sesión se dio, una vez más, en simultáneo con una concentración de familiares de personas con discapacidad en las inmediaciones del Congreso.
