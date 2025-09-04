"Golpe institucional": el enojo de Javier Milei con el Senado por Discapacidad y la limitación a los DNU

Solo el propio Presidente, quien acompañado por el ministro Luis Caputo ya se encuentra en Los Ángeles, Estados Unidos, para reunirse con inversores y especuladores internacionales, se refirió al tema pero con la republicación de un tuit habla de un supuesto “golpe institucional”.

La publicación pertenece a un productor rural cordobés de pública fe libertaria, Luis Picat, para quien la limitación a los vetos presidenciales votada en el Senado representa “un golpe institucional”, ya que Milei “no puede gobernador con minoría legislativa”.

“No lo hicieron con Macri, con Fernández, menos con Kirchner. Cambiaron su posición respecto al VETO, esto es un GOLPE INSTITUCIONAL. El presidente no puede gobernar con minoría legislativa necesita MÁS diputados y senadores EN EL CONGRESO PARA DEFENDER LO LOGRADO y la gobernabilidad. Ellos lo único que quieren es mantener el Status Quo”, reza el texto retuiteado por el Presidente.

retuit milei