Por qué fue histórico el rechazo del Senado al veto de Javier Milei en Discapacidad

Cabe señalar que la ley busca garantizar la financiación de las prestaciones de salud y asistencia para las personas con discapacidad, y su veto generó una fuerte reacción de la sociedad civil y de los familiares, que este jueves por la tarde celebraron con gritos de alegría el revés a la administración de los Milei.

Contexto socio-político

Sin lugar a dudas, el debate del veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad se vio influenciado por el escándalo que sacude por estos días los cimientos del gobierno de Javier Milei. Aunque aún no fue probado por la Justicia, el hecho de que los audios de Diego Spagnuolo señalen a Karina Milei -hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia- como la cabecilla de una red de coimas en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), generó enojos que el Gobierno no esperaba.

De esta manera, muchos legisladores argumentaron la supuesta falta de humanidad por el ajuste en un sector vulnerable, mientras algunos funcionarios de la administración libertaria estarían llenándose los bolsillos a costa de los más necesitados.

En este sentido, el resultado de la votación marca un punto de inflexión en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Demuestra que el Congreso no será un simple "sello de goma" y que puede imponerse al presidente en temas de alta relevancia, incluso cuando el Ejecutivo busca priorizar el ajuste fiscal.