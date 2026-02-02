El Congreso vuelve a sesionar con la reforma laboral en el centro del debate

Allí plantearon la necesidad de una compensación por la pérdida de recursos coparticipables que, según advirtieron, generarán las modificaciones al Impuesto a las Ganancias incluidas en el proyecto.

Régimen Penal Juvenil: apoyos condicionados

A la par de la reforma laboral, el gobierno nacional volvió a poner en agenda el proyecto de Régimen Penal Juvenil, luego de haber postergado su tratamiento para concentrarse en el capítulo laboral. La decisión de incluirlo en las extraordinarias de febrero abrió un nuevo foco de tensión con los bloques aliados, que mantienen reparos sobre el texto propuesto.

Desde el PRO señalaron que su posición es fijar la edad de imputabilidad en los 14 años, mientras que en la UCR advirtieron que insistir con los 13 años podría romper los consensos alcanzados durante el año pasado. En ambos espacios sostienen que reabrir la discusión implicaría volver a un escenario de negociaciones inciertas, lo que vuelve a colocar al oficialismo ante una disyuntiva ya conocida en torno a este proyecto.

Tras los incendios en la Patagonia, buscan cambios en la Ley de Glaciares

La iniciativa redefine el concepto de "ambiente periglacial" y limita la protección a aquellos glaciares y áreas periglaciares que cumplan una función hídrica comprobable, como el almacenamiento o suministro de agua.

El proyecto también transfiere a las provincias la facultad exclusiva de determinar cuáles son las zonas alcanzadas por el régimen de protección y prevé la creación de un registro nacional de glaciares para identificar los espacios comprendidos en la normativa.

Acuerdo Mercosur–Unión Europea

Finalmente, los legisladores deberán abordar el acuerdo de libre comercio firmado el 9 de enero entre el Mercosur y la Unión Europea. El tratado contempla la eliminación progresiva de aranceles sobre el 91% de las exportaciones entre ambos bloques, con períodos de transición de hasta 15 años para productos considerados sensibles.

Para el Mercosur, el acuerdo implica mayores cuotas de exportación de productos agropecuarios hacia Europa, mientras que para la Unión Europea supone una mejora en el acceso al mercado sudamericano para bienes industriales como autos, autopartes, maquinaria, productos químicos, vinos y quesos.