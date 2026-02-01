Reforma laboral: el movimiento obrero despliega presión política y territorial

La estrategia sindical combina presión territorial, diálogo político y movilización federal, con especial foco en los gobernadores que no integran La Libertad Avanza. En ese marco, dirigentes de la CGT y de las dos CTA, junto a referentes que actúan con mayor autonomía trabajan para interpelar a los gobernadores y a sus legisladores, a quienes les reclaman coherencia entre sus posicionamientos opositores, sus discursos públicos y los intereses de los electorados que representan.