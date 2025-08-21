El Senado rechazó más decretos que desolvían organismos públicos como Vialidad y el INTA

El vinculado a las modificaciones profundas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fue el que más consenso obtuvo entre senadores de la oposición, logrando 60 rechazos, nueve afirmativos y una abstención.

De esta manera y pesar de la “victoria” obtenida por los libertarios en la cámara baja durante la sesión especial del miércoles en Diputados, gracias a los “83 héroes” -en palabras de Milei- que votaron contra un mínimo aumento a jubilados y pensionados, el Gobierno sigue sumando derrotas en el ámbito legislativo, donde la intransigencia oficialista sigue abroquelando a sectores opositores hasta hace poco irreconciliables.

votación senado 2