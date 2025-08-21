Los senadores serán beneficiados con una nueva suba en sus dietas: cuánto cobrarán
Las dietas de los legisladores de la Cámara alta volverán a subir desde noviembre próximo, gracias a la cláusula que las ata con las paritarias de los empleados legislativos.
Los trabajadores del Congreso de la Nación lograron un nuevo aumento en el piso salarial tras el cierre de las negociaciones paritarias, por lo que se disparará de forma automática un nuevo incremento en las dietas de los senadores.
El nuevo incremento en el monto mensual que perciben los legisladores nacionales de la cámara alta tendrá lugar después de que, en abril del año pasado, votaran a mano alzada y sin debate un aumento que incluyó la cláusula que dejó atada la actualización salarial del cuerpo a los acuerdos que cerraran los empleados legislativos.
De esta manera, quienes en la actualidad cobran poco más de $9 millones en bruto pasarán a percibir desde noviembre próximo algo más de $10,2 millones brutos; es decir, a los que habrá que descontar los aportes de ley e impuestos como Ganancias.
Para ese mes de este año, el valor del módulo pasará a $2.554,84, tras las subas de 1,3% para junio, julio y agosto, acompañadas por un bono remunerativo de $25.000, y de 1,2% para septiembre, octubre y noviembre, con un plus de $20.000 cada mes, con un acumulado de 7,52%.
Vale recordar que, en junio último, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó una resolución para trasladar a cada legislador la potestad de aceptar o rechazar voluntariamente los aumentos venideros, invitando a los legisladores a “adecuar o no, total o parcialmente sus respectivas dietas”. Solo la mitad del cuerpo presentó la nota correspondiente.
Del interbloque kirchnerista, que preside José Mayans, solo renunció al aumento de junio el senador Fernando Rejal; la senadora que también quedó exceptuada fue Alicia Kirchner, ya que percibe su jubilación, y el resto de los 32 integrantes no había desistido del aumento.
A este lote se le sumaron otros provinciales como la neuquina Lucila Crexell (Las Provincias Unidas) y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), en tanto el formoseño Francisco Paoltroni tiene su sueldo embargado por la provincia de Formosa.
Mayoritariamente, los integrantes de los bloques del PRO, La Libertad Avanza, la UCR, Convicción Federal y Provincias Unidas, entre otros, también renunciaron a la suba de las dietas correspondiente a junio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario