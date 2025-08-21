Los senadores serán beneficiados con una nueva suba en sus dietas: cuánto cobrarán

Del interbloque kirchnerista, que preside José Mayans, solo renunció al aumento de junio el senador Fernando Rejal; la senadora que también quedó exceptuada fue Alicia Kirchner, ya que percibe su jubilación, y el resto de los 32 integrantes no había desistido del aumento.

A este lote se le sumaron otros provinciales como la neuquina Lucila Crexell (Las Provincias Unidas) y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), en tanto el formoseño Francisco Paoltroni tiene su sueldo embargado por la provincia de Formosa.

Mayoritariamente, los integrantes de los bloques del PRO, La Libertad Avanza, la UCR, Convicción Federal y Provincias Unidas, entre otros, también renunciaron a la suba de las dietas correspondiente a junio.