El Senado se subirá un 12,5% la dieta: cuánto pasarán a cobrar los legisladores en marzo

A los 72 representantes de las fuerzas políticas les toca una dieta de 2.500 módulos, como básico, a los que se suman 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos por desarraigo.

El acuerdo paritario ya fue firmado por el secretario Administrativo del Senado, Alejandro Fitzgerald, y por el secretario Parlamentario del Senado, Agustín Giustiniani.

Otro tanto ocurrió en la Cámara de Diputados, donde si bien la dieta de los legisladores está separada de los acuerdos paritarios el resto del personal depende de la negociación colectiva entre gremios y Estado.

Así, las secretarias Administrativa y Parlamentaria de Diputados, Laura Oriolo y Adrián Pagán, pusieron su firma en el mismo documento donde también estamparon su sello por la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, Felipe Sanz y Elena Ferreyra; por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Claudio Britos; y Martín Roig, miembro de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

El acuerdo estipula que "en virtud de la responsabilidad política", las partes se comprometen a otorgar el aumento "en función de la disponibilidad en las partidas presupuestarias".