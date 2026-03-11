Manuel Adorni se defendió de las críticas tras llevar a su esposa en el avión presidencial: "No nos van a..."

En este sentido y pese a que el viaje en el avión presidencial derivó en una denuncia penal por malversación de caudales públicos y uso indebido de bienes del Estado, el funcionario se mostró desafiante, al no escatimar en adjetivos para desestimar los cuestionamientos sobre la presencia de su cónyuge —justificada previamente con un simple "Yo quería que venga y Presidencia la invitó"— y centró su defensa en un supuesto ataque coordinado.