Manuel Adorni se defendió de las críticas tras llevar a su esposa en el avión presidencial: "No nos van a..."
Luego de que la inclusión de Bettina Angeletti en el viaje oficial resultara polémica, el jefe de Gabinete salió al cruce en el cierre de la "Argentina Week".
Mientras el presidente Javier Milei desarrollaba su agenda en Chile, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, puso el broche final a la Argentina Week en Estados Unidos. El cierre del evento no estuvo exento de tensión, ya que el funcionario aprovechó para responder directamente a las críticas por la inclusión de su esposa en la delegación oficial.
En este sentido y pese a que el viaje en el avión presidencial derivó en una denuncia penal por malversación de caudales públicos y uso indebido de bienes del Estado, el funcionario se mostró desafiante, al no escatimar en adjetivos para desestimar los cuestionamientos sobre la presencia de su cónyuge —justificada previamente con un simple "Yo quería que venga y Presidencia la invitó"— y centró su defensa en un supuesto ataque coordinado.
"No importa cuánto hayan querido empañar este evento, esta Argentina Week 2026 de intensísimo trabajo. Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas con Inteligencia Artificial, pero no nos van a correr de consolidar el proyecto de país que queremos", sentenció.
El llamado a la acción libertaria
Más allá de la polémica judicial, el discurso buscó reforzar los pilares ideológicos del Gobierno, haciendo hincapié en el modelo económico y el federalismo. Sin embargo, el punto más alto de su alocución fue el pedido directo a sus seguidores y aliados para profundizar la confrontación ideológica: pidió explícitamente no retroceder en el debate público e imploró a sus adeptos que se continúen sumando a "dar la batalla cultural".
Por otro lado, el jefe de Gabinete proyectó una visión optimista sobre la estructura productiva del país. El funcionario, de pasado en los medios, desestimó los temores sobre el impacto de las nuevas inversiones en el sector fabril. "La inversión en sectores de alta productividad no generá una desindustrialización, sino lo opuesto: la Argentina será capaz de integrar verticalmente sus cadenas de valor de acuerdo a las necesidades y estándares de todo el hemisferio", aseguró.
En su discurso, Adorni también hizo hincapié en un cambio de paradigma para las administraciones provinciales. Según su visión, el país ofrece hoy "por primera vez en décadas" un "federalismo real determinado por reglas claras, justas y uniformes para todo el territorio".
