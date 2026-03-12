"El vuelo a Punta del Este lo pagó Manuel Adorni": la confirmación del compañero de viaje en vivo a C5N

Ante la incredibilidad del entrevistador, el periodista pareció ir sintiéndose incómodo hasta que finalmente cortó la comunicación. "Chau, sos un irrespetuoso", expresó.

vuelo adorni

Un rato más tarde, el conductor de Duro de Domar recibió otro mensaje de Grandio, esta vez escrito. "El viaje lo hicimos en avión todos juntos y cada uno pagó su parte", leyó, para luego recordar que apenas un rato antes había afirmado otra cosa.

Escandalosos viajes de Manuel Adorni

La polémica en torno a los traslados de Adorni sumó este nuevo y costoso capítulo, ya que mientras el jefe de Gabinete se encontraba en Nueva York defendiendo la presencia de su esposa en el avión presidencial, una investigación periodística reveló los detalles de una escapada de lujo a Punta del Este realizada en pleno Carnaval.

De acuerdo con los datos, el jefe de Gabinete no solo optó por un exclusivo Honda Jet (matrícula LVHWA), sino que además habría solicitado evitar las áreas comunes del aeropuerto, realizando los trámites migratorios de forma privada en un hangar para no ser visto por el resto de los pasajeros.