"El vuelo a Punta del Este lo pagó Manuel Adorni": la confirmación del compañero de viaje en vivo a C5N
El periodista Marcelo Grandío confirmó en diálogo con Pablo Duggan que fue invitado por el funcionario al millonario viaje a Uruguay en Carnaval.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra envuelto en una serie de escándalos luego que se conociera un viaje millonario en vuelo privado a Punta del Este, del que no quiso hablar públicamente y sobre el que se expresó, en diálogo con C5N, el periodista Marcelo Grandio, quien figuraba en el manifiesto.
El elevado costo del vuelo privado que salió desde San Fernando se contradice con el relato de austeridad del Gobierno de Javier Milei; e incluso con la declaración jurada del funcionario. Pero había una segunda hipótesis vinculada a un posible regalo de su amigo, el periodista de la TV Pública que fue parte del viaje.
En este sentido, el conductor de Duro de Domar, Pablo Duggan, llamó en vivo a su colega para consultar. "Manu lo pagó. ¿Por qué? Exacto, yo no lo pagué. Él me lo pagó a mí", sentenció Grandio.
"Yo hace más de 10 años que vivo en Uruguay, y lamentablemente no tengo plata yo", argumentó el periodista, que insistió en que fue un obsequio de Adorni.
Respecto al precio, Grandio aseguró que el servicio costó "3.600 dólares, porque la empresa después vende la vuelta", cifra alejada de los más de 10.000 que habían trascendido. Serían unos 750 dólares por persona, cuando un vuelo de línea arranca en los 260.
Ante la incredibilidad del entrevistador, el periodista pareció ir sintiéndose incómodo hasta que finalmente cortó la comunicación. "Chau, sos un irrespetuoso", expresó.
Un rato más tarde, el conductor de Duro de Domar recibió otro mensaje de Grandio, esta vez escrito. "El viaje lo hicimos en avión todos juntos y cada uno pagó su parte", leyó, para luego recordar que apenas un rato antes había afirmado otra cosa.
Escandalosos viajes de Manuel Adorni
La polémica en torno a los traslados de Adorni sumó este nuevo y costoso capítulo, ya que mientras el jefe de Gabinete se encontraba en Nueva York defendiendo la presencia de su esposa en el avión presidencial, una investigación periodística reveló los detalles de una escapada de lujo a Punta del Este realizada en pleno Carnaval.
De acuerdo con los datos, el jefe de Gabinete no solo optó por un exclusivo Honda Jet (matrícula LVHWA), sino que además habría solicitado evitar las áreas comunes del aeropuerto, realizando los trámites migratorios de forma privada en un hangar para no ser visto por el resto de los pasajeros.
