Inminentes lluvias en Buenos Aires: a qué hora se larga este jueves y cuántos días con mal clima se vienen
El sitio Meteored mantiene sus probabilidades de lluvias para este jueves en el AMBA. Qué dice el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) viene transitando una semana con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables, con el calor en retirada; pero se afianzan algunos pronósticos que marcan un regreso de inestabilidad y la vuelta inminente de las lluvias.
El miércoles mantuvo la tendencia climática en la Ciudad y alrededores, con cielo algo nublado y marcas térmicas que rondaron entre 17 grados de mínima y 26 de máxima, cifras acordes al otoño que empieza a asomarse.
En cuanto al jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sigue sin prever lluvias, en una jornada que tendría cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado en la noche; con temperaturas de entre 18 y 26 grados.
Sin embargo, el sitio especializado Metered mantiene sus pronósticos de precipitaciones para este jueves en el AMBA, aunque con bajas probabilidades.
A qué hora llegan las lluvias al AMBA
Según el portal Meteored, rigen 30% de probabilidades de "lluvia débil" para este jueves, entre las 12 y las 14 horas. En lo que resta de la semana no habría más precipitaciones, a la espera de un tormentón que iniciaría el próximo martes y se extendería hasta el miércoles.
El sitio también coincide con el SMN acerca de que, a partir del fin de semana, se concretaría un regreso del calor, en la que podría ser una de las últimas olas de altas temperaturas del verano.
Cómo sigue el clima en Buenos Aires
Según el organismo nacional, el viernes tendría buenas condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; con 18 grados de mínima y 26 de máxima.
En cuanto al fin de semana, el sábado se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 19 y 27 grados.
El domingo regresarían las altas temperaturas, con marcas que oscilarán entre 20 y 30 grados, acompañadas de buen clima, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche.
