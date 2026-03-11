Inminentes lluvias en Buenos Aires: a qué hora se larga este jueves y cuántos días con mal clima se vienen

A qué hora llegan las lluvias al AMBA

Según el portal Meteored, rigen 30% de probabilidades de "lluvia débil" para este jueves, entre las 12 y las 14 horas. En lo que resta de la semana no habría más precipitaciones, a la espera de un tormentón que iniciaría el próximo martes y se extendería hasta el miércoles.

El sitio también coincide con el SMN acerca de que, a partir del fin de semana, se concretaría un regreso del calor, en la que podría ser una de las últimas olas de altas temperaturas del verano.

meteored (9) Pronóstico de lluvias en el AMBA para este jueves, según Meteored.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

Según el organismo nacional, el viernes tendría buenas condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; con 18 grados de mínima y 26 de máxima.

En cuanto al fin de semana, el sábado se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 19 y 27 grados.

El domingo regresarían las altas temperaturas, con marcas que oscilarán entre 20 y 30 grados, acompañadas de buen clima, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche.