Hasta Joni Viale destrozó a Manuel Adorni por sus viajes: "O se gastó el 25% de sus ahorros o es una dádiva"
El millonario vuelo a Punta del Este al parecer colmó la paciencia del periodista oficialista que recurrió a la declaración jurada del funcionario.
Los privilegios que quedaron al descubiertos y el doble relato que rodea a Manuel Adorni lo pusieron en el ojo de la tormenta, y tras relevarse el nuevo escándalo por un millonario viaje a Punta del Este que parece difícil de explicar, hasta el periodista oficialista Joni Viale salió a cuestionarlo fuertemente.
El exvocero y actual jefe de Gabinete es uno de los funcionarios estrellas del Gobierno de Javier Milei. Pero en las últimas horas acumula una seguidilla de polémicas luego de que trascendiera que incluyó a su esposa Bettina Angeletti en la comitiva oficial a Nueva York y luego lo justificara al asegurar que se está "deslomando".
Como si no alcanzara, este miércoles se conocieron detalles de un viaje familiar a Punta del Este, que Adorni realizó en un Carnaval en un vuelo privado desde San Fernando, cuyo costo supera los 10 mil dólares.
"Acá hay dos problemas. Yo acá tengo la declaración jurada de Adorni y primero, él tiene $6000 en Estados Unidos y $42000, en ahorro, $50000, para resumir. Según la declaración jurada, se gastó una quinta parte de su plata. 25%. Es llamativo", ironizó el periodista abiertamente oficialista.
La fuerte crítica de Viale no quedó ahí. "Y si lo invitaron es un problemón porque es un es una posible dádiva. Entonces, por A o por B y además no lo quiso contar, porque se lo preguntaron y dijo que no hablaba de su vida privada, cosa que no va porque esto no es de su vida privada", sentenció.
Por último, el conductor afín al Gobierno recordó que Milei había prometido en el paquete de leyes anti casta en 2024 que ningún funcionario público iba a poder viajar en avión privado salvo para temas de Estado, dejando en claro que el vuelo a Punta del Este en Carnaval no era la excepción.
