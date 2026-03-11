Otro escándalo de Manuel Adorni: trasciende el video del vuelo privado a Punta del Este y el millonario costo

adorni punta del este

La "escapada" reabre el debate sobre la coherencia entre el discurso de la gestión y la vida privada de sus integrantes. Con un patrimonio declarado como modesto, el gasto de 10 mil dólares en un vuelo privado resulta difícil de explicar para la opinión pública, especialmente cuando se suma al reciente reconocimiento de que su esposa, Betina Angeletti, viajó a Nueva York como invitada de la Presidencia en el avión oficial.