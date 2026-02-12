El "sueño" de Macri a un paso de cumplirse: celebró la Reforma Laboral 25 años después de pedir "bajar costos"

La aprobación en general de la Ley de Reforma Laboral en el Senado no solo fue festejada por el oficialismo libertario, sino también por sus aliados del PRO. El expresidente Mauricio Macri utilizó sus redes sociales para celebrar la media sanción, calificándola como un avance en una lucha que, según los archivos, lleva más de dos décadas en su agenda.