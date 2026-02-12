Javier Milei canceló un viaje a Mendoza para priorizar una nueva visita a Donald Trump
El Presidente iba a estar en territorio cuyano para agradecer a los mendocinos y respaldar a sus candidatos en las próximas elecciones municipales, pero se echó atrás.
Javier Milei decidió cancelar su viaje a Mendoza, donde tenía previsto proseguir el asistir el “Tour de la Gratitud” a los mendocinos, que lo votaron masivamente en las últimas legislativas nacionales, y de paso mostrar su apoyo a los candidatos libertarios por las elecciones municipales en seis distritos de esa provincia.
La visita del mandatario estaba prevista para el 18 de febrero próximo, pero desde Casa Rosada trascendió la decisión de cancelarla a raíz de una “sobrecarga de agenda” del Presidente, quien ese mismo día tiene previsto viajar nuevamente a los Estados Unidos.
Poco después, el frente conformado por La Libertad Avanza (LLA) y Cambia Mendoza confirmó oficialmente el trascendido mediante redes sociales, argumentando que Milei había formalizado “una reorganización de su agenda”.
“Informamos que ha sido cancelada la visita a Mendoza del presidente Javier Milei, prevista para el próximo 18 de febrero. Esto se debe a una reorganización de su agenda, ya que deberá viajar a los Estados Unidos para participar del Consejo de la Paz en Washington DC”, anunciaba este jueves.
En efecto, iba a ser una visita exprés al territorio de la provincia cuyana, porque ese mismo día debía partir para participar del Consejo de la Paz organizado por su amigo Donald Trump, fundador de esa entidad que, según anticipó el propio mandatario estadounidense, pretende ser una alternativa a la ONU.
De manera que Milei decidió priorizar su nueva visita al amigo americano y no “sobrecargarse” de actividades. Así, los mendocinos se quedarán sin agradecimiento presencial y los candidatos libertarios deberán arreglárselas con un Presidente ausente.
Elecciones en seis municipios de Mendoza
Las elecciones municipales se llevarán a cabo el domingo 22 en seis municipios de Mendoza que desdoblaron la selección de concejales de los comicios legislativos de octubre del año pasado.
Se trata de San Rafael, Maipú y Luján de Cuyo, donde se elegirán seis concejales en cada uno, y de Rivadavia, La Paz y Santa Rosa, donde las bancas de ediles a renovar son cinco. En San Rafael también se elegirán convencionales que se encargarán de redactar la nueva Carta Orgánica para el municipio.
Entre los partidos y alianzas nacionales que presentan candidatos municipales están el Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza del gobernador Alfredo Cornejo, el Partido Justicialista y el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT).
