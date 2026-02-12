Javier Milei canceló un viaje a Mendoza para priorizar una nueva visita a Donald Trump

De manera que Milei decidió priorizar su nueva visita al amigo americano y no “sobrecargarse” de actividades. Así, los mendocinos se quedarán sin agradecimiento presencial y los candidatos libertarios deberán arreglárselas con un Presidente ausente.

Elecciones en seis municipios de Mendoza

Las elecciones municipales se llevarán a cabo el domingo 22 en seis municipios de Mendoza que desdoblaron la selección de concejales de los comicios legislativos de octubre del año pasado.

Se trata de San Rafael, Maipú y Luján de Cuyo, donde se elegirán seis concejales en cada uno, y de Rivadavia, La Paz y Santa Rosa, donde las bancas de ediles a renovar son cinco. En San Rafael también se elegirán convencionales que se encargarán de redactar la nueva Carta Orgánica para el municipio.

Entre los partidos y alianzas nacionales que presentan candidatos municipales están el Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza del gobernador Alfredo Cornejo, el Partido Justicialista y el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT).