Por qué el perro de Candela Arizaga podría ayudar a reconstruir la secuencia del episodio con Facundo Moyano
El encargado de un edificio, que resguardó a la mascota, aseguró que la modelo corría alterada con la mascota en brazos y que logró sujetarla cuando se soltó.
El testimonio de un encargado de edificio que resguardó al perro de Candela Arizaga podría aportar nuevos elementos para reconstruir el episodio ocurrido en el departamento de Facundo Moyano en el barrio porteño de Belgrano.
El episodio comenzó cerca de las 5 de la mañana, cuando dos llamados al 911 alertaron sobre una joven que corría semidesnuda por la avenida Del Libertador. La Policía localizó a Arizaga y a Facundo Moyano en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre, a unos 400 metros del edificio donde, según la investigación, se habría iniciado la secuencia.
Camilo, encargado de un inmueble cercano, declaró que encontró a la modelo descalza, alterada y con un perro en brazos. Según su versión, Moyano intentaba alejarla de la avenida para evitar que fuera atropellada, pero ella rechazaba la ayuda.
En medio de esa situación, la mascota se soltó y Camilo logró sujetarla. Para los investigadores, ese momento podría ayudar a ordenar cronológicamente los hechos, ya que ubicaría la pérdida del animal antes de que Arizaga continuara corriendo, intentara subir a un colectivo y finalmente fuera asistida por un efectivo policial.
El encargado también aseguró que le dijo a Moyano que él se ocuparía del perro mientras el dirigente continuaba detrás de la joven. Esa secuencia coincide con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, en las que se observa a un perro con características similares a las de la mascota de Arizaga corriendo por la vía pública, mientras la influencer intenta alcanzarlo primero por la vereda y luego por la calle.
El rol de la mascota en la causa
El perro, llamado Mafia, quedó inicialmente al cuidado de una vecina del edificio. Según Camilo, Arizaga se mostró especialmente preocupada por el animal y pidió que le avisaran que estaba a resguardo.
La causa continúa bajo la carátula de lesiones y privación ilegítima de la libertad. Moyano permanece detenido por orden de la fiscalía, mientras que Arizaga fue trasladada al Hospital Pirovano para recibir atención médica.
Por el momento, la Justicia no confirmó si el recorrido de la mascota o el testimonio de Camilo serán incorporados formalmente como prueba al expediente.
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