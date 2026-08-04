Por qué el perro de Candela Arizaga podría ayudar a reconstruir la secuencia del episodio con Facundo Moyano

El rol de la mascota en la causa

El perro, llamado Mafia, quedó inicialmente al cuidado de una vecina del edificio. Según Camilo, Arizaga se mostró especialmente preocupada por el animal y pidió que le avisaran que estaba a resguardo.

La causa continúa bajo la carátula de lesiones y privación ilegítima de la libertad. Moyano permanece detenido por orden de la fiscalía, mientras que Arizaga fue trasladada al Hospital Pirovano para recibir atención médica.

Por el momento, la Justicia no confirmó si el recorrido de la mascota o el testimonio de Camilo serán incorporados formalmente como prueba al expediente.