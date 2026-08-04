"Está todo aclarado": liberaron a Facundo Moyano tras el escándalo con Candela Arizaga

Nuevo hallazgo en la causa contra Facundo Moyano

En el marco de la investigación judicial que derivó en la detención de Facundo Moyano, imputado por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de su pareja, la causa sumó un nuevo y delicado elemento de prueba tras las requisas ordenadas en la propiedad del dirigente.

De acuerdo con la información difundida por TN, los efectivos policiales que llevaron adelante el operativo de allanamiento en el departamento del barrio porteño de Belgrano profundizaron la revisión de los espacios privados y encontraron una jeringa con una sustancia líquida en el interior de uno de los cajones de la habitación.

"Hay una jeringa con sustencias que la están analizando. Esto cambia un poco el cuadro de esta situación, que hasta el momento se creía que no. Van a analizar esta sustencia para ver de qué se trata", explicó Pia Shaw en América TV.

Tras el secuestro del elemento, las autoridades judiciales dispusieron su inmediato resguardo bajo cadena de custodia. En las próximas horas, la jeringa será derivada a un laboratorio especializado para someter el líquido hallado a rigurosos peritajes químicos y toxicológicos, cuyos resultados permitirán determinar de qué sustancia se trata y si guarda relación con los hechos investigados.