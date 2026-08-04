"Está todo aclarado": liberaron a Facundo Moyano tras el escándalo con Candela Arizaga
El sindicalista dejó la seccional luego de ser indagado, aunque continuará imputado y deberá cumplir una serie de restricciones dispuestas por la Justicia.
Tras las horas de máxima tensión y el revuelo mediático generado por el allanamiento y su posterior detención, Facundo Moyano recuperó la libertad. El dirigente sindical dejó la dependencia judicial en el marco de la causa que se investiga tras la intervención policial en su departamento del barrio porteño de Belgrano.
El sindicalista pasó toda la jornada demorado en Barracas tras el confuso episodio en el que su pareja, Candela Arizaga, fue vista escapando con poca ropa por la vía pública.
Ahora, si bien las autoridades judiciales ordenaron su liberación, el exlegislador continuará formalmente imputado en el expediente y deberá atenerse estrictamente a pautas de conducta y medidas de restricción dictadas por los tribunales para resguardar el normal desarrollo del proceso.
"Habló Facundo Moyano en su declaración de consumos de drogas acordados entre él y su pareja", explicó el periodista Ariel Zak en C5N.
Al retirarse de las dependencias de la fiscalía y ser abordado por la guardia periodística que aguardaba novedades sobre el caso, Moyano optó por la prudencia y se limitó a brindar una breve declaración ante los micrófonos. "Está todo aclarado", expresó antes de retirarse del lugar.
Nuevo hallazgo en la causa contra Facundo Moyano
En el marco de la investigación judicial que derivó en la detención de Facundo Moyano, imputado por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de su pareja, la causa sumó un nuevo y delicado elemento de prueba tras las requisas ordenadas en la propiedad del dirigente.
De acuerdo con la información difundida por TN, los efectivos policiales que llevaron adelante el operativo de allanamiento en el departamento del barrio porteño de Belgrano profundizaron la revisión de los espacios privados y encontraron una jeringa con una sustancia líquida en el interior de uno de los cajones de la habitación.
"Hay una jeringa con sustencias que la están analizando. Esto cambia un poco el cuadro de esta situación, que hasta el momento se creía que no. Van a analizar esta sustencia para ver de qué se trata", explicó Pia Shaw en América TV.
Tras el secuestro del elemento, las autoridades judiciales dispusieron su inmediato resguardo bajo cadena de custodia. En las próximas horas, la jeringa será derivada a un laboratorio especializado para someter el líquido hallado a rigurosos peritajes químicos y toxicológicos, cuyos resultados permitirán determinar de qué sustancia se trata y si guarda relación con los hechos investigados.
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