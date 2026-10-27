El tuit de Lula da Silva que desmiente al Gobierno: qué dijo Adrián Ravier

Aunque el mensaje no mencionó a Javier Milei por su nombre ni constituyó un saludo personal directo al entonces presidente electo, sí reconoció el resultado de las elecciones y manifestó la disposición de Brasil a mantener la cooperación con la Argentina. Por eso, el antecedente contradice la afirmación de Ravier de que Lula da Silva no había tenido ningún gesto tras el triunfo de La Libertad Avanza.

Todos los mandatarios de derecha de la región, con excepción de Javier Milei, felicitaron a Lula da Silva

Luiz Inácio Lula da Silva dio vuelta este domingo en el balotaje los resultados que le habían sido adversos en la primera vuelta electoral y logró la reelección por lo que el próximo 1° de enero dará inicio a su cuarto mandato al frente del Ejecutivo de Brasil. La resonante victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT) fue celebrada por las fuerzas progresistas de toda la región que vienen sufriendo una derrota tras otras frente a la marea de la ultraderecha que se vive en gran parte del mundo. A pesar de las diferencias ideológicas, todos los mandatarios de derecha de la región, con excepción de uno, felicitaron a Lula y se mostraron dispuestos a seguir trabajando juntos. Todos, menos uno. Quien sigue sin pronunicarse fue Javier Milei quien se había ufanado de ser el artífice del triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, saludó en su cuenta en la red social X al pueblo brasileño por la “jornada democrática” del domingo y felicitó a Lula por su reelección.

"Reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos", aseguró.

En la misma línea el el ultraderechista presidente de Chile y firme aliado de Bolsonaro, José Antonio Kast, dijo haber conversado con Lula tras su victoria para hacerle llegar sus felicitaciones.

En su cuenta de X y junto a una foto en la que se lo puede ver hablando por teléfono, Kast aseguró que "Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región".

Por su parte, el ecuatoriano Daniel Noboa, en las antípodas ideológica de Lula también abogó por la cooperación en el cuarto mandato de Lula.

"Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos", indicó el mandatario ecuatoriano en X.

En Colombia, Abelardo De La Espriella recordó este lunes que apoyó a Bolsonaro pero que ello no impide que puedan trabajar juntos en el futuro.

"En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoype de Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia!", escribió en X.

Y siguió: "El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente".

"Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones. Colombia y Brasil son países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas" señaló y concluyó: "tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos".

A su vez el mandatario dominicano, Luis Abinader dijo esperar “que en este cuatrienio renovado sigamos trabajando juntos por una América Latina más integrada y próspera”.

Mientras que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, felicitó a Lula, saludó al pueblo brasileño y señaló que "Paraguay y Brasil comparten una agenda común de integración y desarrollo. Seguiremos trabjando juntos por el bienestar de nuestra gente".

El triunfo de Lula cortó una racha de siete victorias presidenciales conservadoras consecutivas en los últimos 18 meses. El único que sigue sin reconcoer el triunfo de Lula es Milei.