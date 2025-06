El tuitero libertario para enfrentar a Cristina Kirchner en las elecciones bonaerenses, según Eduardo Feinmann

La expresidenta dialogó con el conductor del programa Minuto Uno, donde hizo un repaso de la actualidad social, económica y política del país. Y contra todo pronóstico, confirmó que será candidata en las elecciones de la Provincia por la Tercera Sección Electoral.

"Si alguien tomó la decisión del desdoblamiento pensando que la oposición (de la Provincia) iba a ir dividida, pero no será así", lamentó la exmandataria en clara alusión al Gobierno bonaerense. De todos modos, indicó: "Tenemos que poner el hombro y hacer la mejor elección posible".

Sobre la posibilidad de que la Justicia intervenga en su candidatura, fue contundente y sentenció: "Presa o muerta, pero no es algo que tenga que detenerme en cuanto a las decisiones que tenga que tomar".

En plano de analista político, Feinmann se animó a ponerle nombre al posible candidato de LLA, aunque no aclaró si se trató de un pronóstico o de una información. "¿Y si es el Gordo Dan, el que va cara a cara, frente a frente, contra Cristina Kirchner. Médico, genetista, joven, recontra libertario, no viene de la casta, no viene de la política... ¿y si es?"1, deslizó.

gordo dan candidato

Se trata de Daniel Parisini, conocido en redes como "Gordo Dan", uno de los tantos tuiteros de Javier Milei, que suelen acompañar a Santiago Caputo a diferentes eventos, Además, conduce un programa en el canal de streaming Carajo.

Gordo Dan es uno de los influencers libertarios más polémicos, que no pierden oportunidad para provocar a través de las redes sociales.