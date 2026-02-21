Emily Lucius se casó con Rodrigo Valladares y Mauricio Macri dijo presente: así fue el civil
La influencer y hermana de Belu Lucius selló su matrimonio por civil al dar el “sí” con el sobrino del exmandatario. Los detalles en la nota.
Emily Lucius y Rodrigo Valladares formalizaron su relación con una ceremonia civil en el registro de la calle Uruguay, donde también dijo presente Mauricio Macri para acompañar a la pareja.
Así fue la boda civil de Emily Lucius y Rodrigo Valladares
La historia de amor entre la influencer y el sobrino del exmandatario comenzó en 2023 y tuvo su compromiso el año pasado en Nueva York, durante un paseo por Central Park. “Siempre soñé con este día, pero nunca imaginé que iba a ser tan mágico”, había expresado Emily en aquel momento.
Rodrigo es hijo de Sandra —hermana fallecida de Mauricio Macri—, estudió Administración de Empresas en la UCA y mantiene vínculos con la política a través de la juventud PRO bonaerense.
En la previa del casamiento, Emily compartió imágenes de los preparativos y escribió: “¡Últimas fotos soltera! La felicidad es total, las lágrimas interminables y una familia que me llevo siempre en el corazón”.
La ceremonia tuvo como testigo a Belu Lucius, quien emocionó a los invitados con unas palabras dedicadas a los novios: "Le voy a hablar a mi hermana y le voy a hablar a mi cuñado que es el hermano que estoy heredando a partir de hoy, desde que te conocí y mis hijos heredaron un tío. Bienvenida esta pareja, bienvenida en la familia".
"Casarse para mí es un acto de valor, coraje, es afirmar el amor. Ya saben para mí lo que significa la familia. Les deseo todo lo mejor del mundo, que se puedan entender en los momentos donde es más difícil entenderse, que se puedan acompañar en los momentos que son difíciles de acompañarse y que siempre se pongan por delante de toda aquella situación. Son una pareja hermosa", continuó.
Visiblemente emocionada, cerró: "La vida hoy me regala más allá de una hermana, un hermano más, así que los amo con todo mi corazón y les deseo lo mejor", antes de fundirse en un abrazo con los recién casados.
Durante toda la ceremonia, la presencia de Mauricio Macri también captó la atención de los invitados, mostrándose cercano y sonriente junto a la familia.
El día después al momento más emocionante de Emily Lucius
La influencer este sábado compartió en sus redes sociales la emoción que vivió durante su casamiento, al que definió como “un día mágico”. En su publicación, destacó lo especial que fue ver a su pareja dar el “sí, por supuesto”, y remarcó lo importante que resultó poder celebrar ese momento junto a sus seres queridos.
Además, agradeció especialmente a su familia —mencionando a sus padres, Belu y Javi— por el acompañamiento constante, y también a su grupo de amigos, quienes estuvieron presentes celebrando el amor. La presencia de la única abuela de la familia fue otro de los momentos que destacó como un verdadero honor.
Si bien reconoció que hubo personas que no pudieron asistir, aseguró que las siente presentes “para toda la eternidad”. Finalmente, cerró con una frase contundente que resume el espíritu de la jornada: “Fue un día que recordaré el resto de mi vida” y un mensaje celebrando el amor.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario