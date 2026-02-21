Emily Lucius se casó con Rodrigo Valladares y Mauricio Macri dijo presente: así fue el civil

"Casarse para mí es un acto de valor, coraje, es afirmar el amor. Ya saben para mí lo que significa la familia. Les deseo todo lo mejor del mundo, que se puedan entender en los momentos donde es más difícil entenderse, que se puedan acompañar en los momentos que son difíciles de acompañarse y que siempre se pongan por delante de toda aquella situación. Son una pareja hermosa", continuó.

Visiblemente emocionada, cerró: "La vida hoy me regala más allá de una hermana, un hermano más, así que los amo con todo mi corazón y les deseo lo mejor", antes de fundirse en un abrazo con los recién casados.

Durante toda la ceremonia, la presencia de Mauricio Macri también captó la atención de los invitados, mostrándose cercano y sonriente junto a la familia.

emily-lucius-y-mauricio-macri

rodrigo-valladares-y-mauricio-macri 1

El día después al momento más emocionante de Emily Lucius

La influencer este sábado compartió en sus redes sociales la emoción que vivió durante su casamiento, al que definió como “un día mágico”. En su publicación, destacó lo especial que fue ver a su pareja dar el “sí, por supuesto”, y remarcó lo importante que resultó poder celebrar ese momento junto a sus seres queridos.

Además, agradeció especialmente a su familia —mencionando a sus padres, Belu y Javi— por el acompañamiento constante, y también a su grupo de amigos, quienes estuvieron presentes celebrando el amor. La presencia de la única abuela de la familia fue otro de los momentos que destacó como un verdadero honor.

Si bien reconoció que hubo personas que no pudieron asistir, aseguró que las siente presentes “para toda la eternidad”. Finalmente, cerró con una frase contundente que resume el espíritu de la jornada: “Fue un día que recordaré el resto de mi vida” y un mensaje celebrando el amor.

Embed - Emily Lucius on Instagram: "vivimos un día mágico Fue muy emocionante ver a mi compañero de vida dicir: “SI, POR SUPUESTO” Fue una bendición poder compartir con toda mi familia un momento tan único. Mamá, papá, Belu y Javi saben lo que esperé este momento y lo tantísimo que lo soñé Gracias por siempre estar!!!!! Un privilegio la banda de amigas y amigos que nos acompañaron y celebraron nuestro amor. Un honor que haya estado la única abuela de la familia. Muchas personas no estuvieron presentes pero siempre estarán para toda la eternidad. Fue un día que recordaré el resto de mi vida VIVA EL AMOR !!!! #wedding #bridal #love" View this post on Instagram