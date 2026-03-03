Industriales pymes: "en dos años de Javier Milei perdimos más que en cuatro con Mauricio Macri"

pymes-reclamo.jpg

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo citados por Rosato, a diciembre de 2025 se perdieron 29.118 empresas. “En dos años perdimos más de lo que perdimos en cuatro años de gestión de Mauricio Macri”, afirmó.

Rosato agregó además que las nuevas empresas que surgieron en ese período “no son de calidad” y que muchas no están orientadas a la producción sino a la importación. “Esto genera preocupación en todo el sector industrial”, concluyó.