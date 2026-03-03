Industriales pymes: "en dos años de Javier Milei perdimos más que en cuatro con Mauricio Macri"
Durante toda la gestión de Mauricio Macri desparecieron más de 25 mil pymes industriales. En dos años de políticas libertarias ya bajaron sus persianas casi 30 mil.
Las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, conforman una tormenta perfecta que está provocando un verdadero industricidio. Y las pequeñas y medianas empresas (pymes) son las principales víctimas de este combo de recesión, destrucción de la demanda interna y apertura indiscriminada de importaciones, especialmente desde China, a precios de dumping.
En esa línea el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, salió al cruce del discurso de Milei ante la Asamblea Legislativa y aseguró en diálogo con Radio 750 que "el discurso fue muy duro. El sector industrial pyme, al contrario de las palabras que ha manifestado el Presidente, con lo que dijo genera un enfrentamiento con la sociedad”.
En ese sentido el dirigente señaló que las pequeñas y medianas industrias son las que “están todo el día produciendo y generando empleo” en un contexto que definió como poco competitivo. “En la Argentina no somos competitivos, nos invaden productos importados de forma desleal”, afirmó.
Rosato detalló además que los costos para producir son elevados debido a la carga impositiva, los costos logísticos y los costos energéticos. “Esta situación nos deja muy complicados y decimos que es injusto lo que ha dicho el Presidente cuando se refiere a la industria en general”, expresó.
También comparó la situación actual con el período 2017-2020. “Esta política es más profunda que la que vivimos con el expresidente Mauricio Macri, cuando perdimos 25 mil empresas”, indicó.
Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo citados por Rosato, a diciembre de 2025 se perdieron 29.118 empresas. “En dos años perdimos más de lo que perdimos en cuatro años de gestión de Mauricio Macri”, afirmó.
Rosato agregó además que las nuevas empresas que surgieron en ese período “no son de calidad” y que muchas no están orientadas a la producción sino a la importación. “Esto genera preocupación en todo el sector industrial”, concluyó.
