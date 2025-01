El viejo mensaje que reflotó Bullrich tras ser desmentida por sus excompañeros de Juntos por el Cambio

En 2022, los principales dirigentes del PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica se reunieron para intentar limar asperezas y le cerraron la puerta a una posible alianza con Milei, de cara a las elecciones legislativas que se realizarían ese mismo año.

El encuentro se realizó en la sede del Instituto Hannah Arendt, el think tank de la Coalición Cívica, en el que estuvieron presentes Mauricio Macri; Horacio Rodríguez Larreta; Patricia Bullrich; María Eugenia Vidal; Cristian Ritondo, Mario Negri; Gustavo Valdés; Alfredo Cornejo; Martín Lousteau; Ernesto Sanz; las autoridades y el líder de Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto, entre otros.

"Considero que la decisión de ayer de nombrar a Milei en un comunicado de JxC es un error total. Nosotros nos definimos por nosotros y no por el no a otros actores. Por otro lado considero que la metodología no fue transparente. Este debate no figuraba en el temario y no había sido previamente discutido por el PRO", expresa en el mensaje con fecha del 28 de abril de 2022.

Luego, cuestiona que haberle cerrado la puerta al líder de La Libertad Avanza "puede comprometer acuerdos de muchas provincias".

"Tampoco es prudente a un año y 4 meses de la elección decidir temas cuando aún no están decididos los candidatos, ni el programa de gobierno. Por lo cual considero que un partido democrático debe darse otra metodología en la toma de decisiones", cuestiona Bullrich, que firma como presidenta del PRO.

Bullrich recordó el tema durante la entrevista con el streamer libertario conocido como El Gordo Dan, que le valió una respuesta de Maximiliano Ferraro, actual presidente de la CC.

"Patricia, deja de agredir y de bastardear a excompañeros de Juntos por el Cambio. Si tomaste tu decisión de irte con La Libertad Avanza, hacelo tranquila y sin violencia, pero no te lleves puesta la verdad ni a quienes alguna vez compartimos espacio con vos", expresa el titular del partido fundado por Elisa Carrió.

El recuerdo de la actual ministra de Milei se produce en medio de la interna en el PRO, luego del comunicado que difundieron el lunes con duras críticas al Gobierno, que -a su vez- fue cuestionado por algunos dirigentes a quienes no les consultaron el tenor del escrito.

Bullrich, además, emitió un mensaje a través de redes sociales donde destacó la gestión del presidente Milei.

"Este es el tiempo de los valientes, de los que no se rinden y van hasta las últimas consecuencias. Estamos escribiendo la página más importante de nuestra historia, enfrentando lo que otros no se animaron y liberando a la Argentina del yugo del pasado. ¡La libertad avanza y hace raíz porque tenemos la convicción de cambiarlo todo!", posteó la funcionaria nacional en su cuenta de X.