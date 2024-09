El volantazo de Javier Milei con China: los motivos que lo llevaron a cambiar de opinión

"La realidad es que Argentina con China tiene una relación comercial importante", explicó hoy Francos en diálogo con Radio MItre dando cuenta de algo que ya es una realidad desde hace muchos años. Y siguió: "hay inversiones de China en Argentina, está el tema del swap que tiene China con Argentina. Con lo cual hay una serie de relaciones en las que China siempre ha obrado eficazmente y ha respondido a los requerimientos que le ha formulado nuestro país en situaciones complejas".

Francos señaló que, ante ese escenario, "el Presidente está reconocido por eso y ha tenido conversaciones con el representante del Gobierno chino". En campaña Milei advirtió, para diferenciarse de los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Cristina Kirchner que "yo no promovería la relación con comunistas. Ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China".

Javier Milei y China

Este cambio de postura del mandatario quedó al desnudo en la entrevista que otorgó a Susana Giménez y que fue difundida el domingo. En ese marco Milei consideró a China "un socio comercial muy interesante".

"Con China yo me sorprendí gratamente. Nosotros por ejemplo tuvimos una reunión con el embajador, al otro día destrabaron el swap. Además China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten", apuntó el Presidente.

Respecto de los detalles de la visita, el jefe de Gabinete no aportó precisiones más allá de confirmar que tendrá lugar en enero.

"Es en el mes de enero. No está la fecha exacta, hay que coordinarla ahora con el presidente de China, con Xi Jinping. De modo que se va a resolver en los próximos días", dijo. Y agregó que "sin perjuicio de la diferencia ideológica, las relaciones comerciales de un país de la magnitud y de la historia de China no pueden soslayarse de ninguna manera".