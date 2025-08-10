Elecciones en la Provincia de Buenos Aires: probaron el sistema de transmisión de datos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Carli_Bianco/status/1954260418207138174&partner=&hide_thread=false Verificamos el funcionamiento de aspectos logísticos, la trazabilidad de los envíos, la capacitación de los operadores, la conectividad y las aplicaciones de software necesarias para la transmisión de los telegramas de escrutinio de mesa. pic.twitter.com/NSrgoOkmQO — Carli Bianco (@Carli_Bianco) August 9, 2025

Elecciones de la provincia de Buenos Aires: cuánto cobrarán las autoridades de mesa

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires publicó este martes el decreto en el que se fijó el monto de la compensación monetaria que recibirán las autoridades de mesa en las elecciones legislativas que están pautadas para el 7 de septiembre próximo.

Como consta en el Decreto N°1567/2025, que figura en el Boletín Oficial más reciente, quienes cumplan con el deber cívico de ser autoridad de mesa -ya sea con el cargo de presidente o presidente suplente- percibirán el pago en concepto de viáticos unos 60 días después de las elecciones.

Un mes antes la Provincia informará "los nombres, apellidos y números de documento de identidad de los/as electores/as que efectivamente hayan cumplido funciones como autoridades de mesa y como delegados/as electorales".

Por ley la suma en cuestión tiene que ser fijada 60 días antes de los comicios así que el 7 de julio -que fue el lunes- Axel Kicillof firmó el decreto para fijar en $40.000 el pago en concepto de viáticos.

Esto será, para quienes "sean designados/as autoridades en las mesas receptoras de votos y que cumplan efectivamente sus funciones durante la mencionada jornada electoral".

Pero además, el gobierno de la provincia de Buenos Aires fijó los montos de otros pagos:

"Que, asimismo, corresponde establecer la suma de pesos cuarenta mil ($40.000) en concepto de viático adicional, para los/as electores/as mencionados/as en apartado anterior, que efectivamente hayan participado, en forma previa al efectivo ejercicio de sus funciones, de las actividades de capacitación dictadas por la Junta Electoral de la Provincia", consta en el texto legal.

Además, "en materia de compensación por viáticos asignada a los/as delegados/as electorales previstos en la mencionada Resolución Técnica N° 147/22 de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, corresponde fijar la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000)", con lo que quedarían cubiertos todos los roles que ejercerán miembros de la ciudadanía en los comicios.

Los fondos estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2025.