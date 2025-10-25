Elecciones legislativas: dónde votan este domingo Javier Milei y Axel Kicillof
Empezando por el presidente Javier Milei hasta llegar a Virginia Gallardo, la lista es extensa y genera expectativa sobre quién votará dónde.
El clima de máxima expectativa prevalece ante la inminente celebración de las elecciones legislativas nacionales de este domingo. Este evento constitucional, que inicialmente se percibía como la definición de un nuevo Congreso, ha evolucionado hacia un decisivo enfrentamiento entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, los principales espacios políticos del país que se encuentran en veredas completamente distintas.
Mientras LLA tiene como líder al presidente Javier Milei, la alianza peronista expone como líder y referente a Axel Kicillof que, además de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pareciera haberse convertido en el heredero del legado Kirchner, mientras Cristina se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria por la causa Vialidad.
Por ello, los ojos estarán centrados en la actividad de ambos mandatarios y sus entornos, que vivirán de modo apasionante estos nuevos comicios.
Dónde votan este domingo Javier Milei y Axel Kicillof
- Javier Milei votará a las 11 hs en la UTN, ubicada en Medrano 951 (Almagro).
- Axel Kicillof votará a las 10:30 hs en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata, en calle 4 n° 962, esquina 51.
Dónde votarán los principales candidatos y otros referentes políticos
- Patricia Bullrich votará a las 14 hs. en el Auditorio de La Rural, en el barrio de Palermo: avenidas Santa Fe y Sarmiento
- Jorge Taiana votará a las 10 hs en el Colegio María Santísima de la Luz ubicado en Miguel de Azcuénaga 1870, Vicente López
- Mariano Recalde votará a las 09 hs en la Escuela N° 15 Arzobispo Mariano Espinosa, en Barracas: Av. Montes de Oca 807
- Itai Hagman votará a las 10:30 hs en la Escuela N° 23 Canadá, en Parque Chacabuco: Cachimayo 1735.
- Diego Santilli votará a las 09:30 hs en las Escuela EP N° 11, ubicada en French 573, Los Troncos del Talar (Tigre),
- Cristian Ritondo votará a las 10 hs en el colegio M de Guadalupe, en General Pacheco, Tigre: Avenida de los Constituyentes 2824
- Martín Lousteau votará a las 9.30 hs en el Centro de Educación Superior San Francisco Javier, en el barrio de Palermo: Jorge Luis Borges 1851
- Federico Sturzenegger votará a las 11:30 hs en la Escuela República de Bolivia, en el barrio de Barracas: Hornos 530
- Guillermo Francos votará a las 9 hs en el Edificio Santo Tomás Moro de la UCA, en Puerto Madero: Avenida Alicia Moreau de Justo 1400.
- Manuel Adorni votará con horario a definir en el Instituto San Judas Tadeo, en Parque Chacabuco: Somellera 1720.
- Sebastián Pareja votará a las 12:30 hs en el Colegio Modelo de Lomas de Zamora: Belgrano 55.
- Gonzalo Roca votará a las 8:30 hs en la Escuela General San Martín de San Javier, Córdoba: Juan Esteban Arias Cabrera S/N
- Joaquín Benegas Lynch a las 9:30 hs votará en la Escuela n°1 de La Paz, Entre Ríos: San Martín 1301
- Rogelio Frigerio votará a las 10:30 hs en la Escuela Provincial 1, Gregoria de San Martín, en Villa Paranacito: Av. Entre Ríos 242
- Virginia Gallardo votará a las 17 hs en la Escuela N°3, San Cayetano, Corrientes: Santa Clara de Asís S/N.
- Luis Petri votará a las 12 hs en la Escuela N°4-084, Libertador Simón Bolívar en la Ciudad de San Martín Mendoza: French 870
Dónde son los principales búnkers
- La Libertad Avanza esperará los resultados de las elecciones en cada una de las provincias en el Hotel Libertador de la Capital Federal (Avenida Córdoba 690)
- Fuerza Patria aguardará el escrutinio provisorio del voto en la provincia de Buenos Aires en el Hotel Grand Brizo, en la Plata (Av. 51 nro. 715).
- El Frente de Izquierda esperará el resultado de la votación en el Centro Laurak Bat de la Capital Federal (Belgrano 1144)
- Ciudadanos Unidos plantará su búnker en la sede del Comité Capital de la UCR (Tucumán 1660).
- La Coalición Cívica hará base en la Confitería El Greco de Caballito (Av. Rivadavia 5353, CABA).
