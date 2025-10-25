Elecciones legislativas: dónde votan este domingo Javier Milei y Axel Kicillof

El clima de máxima expectativa prevalece ante la inminente celebración de las elecciones legislativas nacionales de este domingo. Este evento constitucional, que inicialmente se percibía como la definición de un nuevo Congreso, ha evolucionado hacia un decisivo enfrentamiento entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, los principales espacios políticos del país que se encuentran en veredas completamente distintas.